Entscheidungsfindung durch einen vorgegebenen Stellvertreter

Der stellvertretende Entscheidungsträger ist in den meisten US-Bundesstaaten in der Regel ein naher Angehöriger, angegeben in einer Prioritätsreihenfolge, in der zumeist der Ehepartner oder Lebenspartner ganz oben steht, worauf erwachsene Kinder, Elternteile, Geschwister und gegebenenfalls weitere Angehörige folgen. Immer mehr US-Bundesstaaten erkennen auch einen nahestehenden Freund als stellvertretenden Entscheidungsträger an. Falls mehrere Personen (z. B. mehrere erwachsene Kinder) dieselbe Befugnis haben, wird ein Konsens bevorzugt, einige Bundesstaaten gestatten jedoch medizinischen Fachkräften, sich nach der Mehrheitsentscheidung zu orientieren oder die Gruppe aufzufordern, eine Person zu ernennen, die für die Gruppe als Ganzes entscheidet. Ärzte akzeptieren häufiger die Entscheidung einer Person, die den medizinischen Zustand des Patienten versteht und dessen Interessen vertritt. Konflikte zwischen berechtigten Entscheidungsträgern behindern den Prozess ernsthaft.

Personen ohne Familie oder enge Freunde, die im Krankenhaus allein sind, bekommen höchstwahrscheinlich einen von Gericht bestellten Vormund oder Bevollmächtigten. Falls nicht klar ist, wer Entscheidungen treffen darf, müssen sich die Ärzte eventuell mit der Ethikkommission oder Rechtsabteilung des Krankenhauses beraten. In US-Bundesstaaten, in denen kein stellvertretender Entscheidungsträger vorgesehen ist, verlassen sich medizinische Fachkräfte weiterhin auf die Entscheidungen der nächsten Angehörigen. Allerdings kann es vorkommen, dass die Behandlung aufgrund von Rechtsunsicherheiten oder familiären Meinungsverschiedenheiten erschwert wird.