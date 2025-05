Überblick über ansteckende Krankheiten

Mikroorganismen sind winzige Lebewesen wie Bakterien und Viren. Mikroorganismen sind überall präsent. Ungeachtet ihrer überwältigenden Fülle, dringen nur wenige der Abertausend Arten in den Menschen ein, wo sie sich vermehren und Infektionen auszulösen.

Viele Mikroorganismen leben auf der Haut, im Mund, in den oberen Atemwegen, im Darm oder in den Genitalien (insbesondere in der Scheide), ohne Krankheiten hervorzurufen (siehe Residente Flora). Ob sich ein solcher Mikroorganismus als harmloser Begleiter auf seinem menschlichen Wirt aufhält, oder ob er in ihn eindringt und eine Erkrankung hervorruft, hängt von seiner Natur und vom Immunsystem des betroffenen Menschen ab (siehe Abwehr gegen Infektionen).

Bestimmte Mikroorganismen können als biologische Waffen eingesetzt werden. Zu diesen gehören jene krankheitsverursachenden Mikroorganismen, wie Anthrax (Milzbrand), Brucellose, hämorrhagisches Fieber (eine Infektion mit dem Ebolavirus oder dem Marburgvirus), Pest, Pocken und Tularämie, sowie jene, die Botulinumtoxin produzieren. Jede dieser Krankheiten ist potenziell tödlich und kann, mit Ausnahme von Anthrax, Botulismus und Tularämie, von Mensch zu Mensch übertragen werden. Direkte Übertragung von Bruzellose von Mensch zu Mensch ist extrem selten.