Abwehr gegen Infektionen

Jede Verletzung, einschließlich einer Invasion von Mikroorganismen, verursacht eine Entzündung im betroffenen Bereich. Entzündung, eine komplexe Reaktion, beruht auf vielen verschiedenen Bedingungen. Das geschädigte Gewebe setzt Substanzen frei, die eine Entzündung verursachen und das Immunsystem wird veranlasst:

die Region abzuschotten

alle Eindringlinge anzugreifen und abzutöten

totes und beschädigtes Gewebe zu beseitigen

den Reparaturprozess zu beginnen

Eine Entzündung ist jedoch manchmal nicht in der Lage, eine große Anzahl an Mikroorganismen zu bewältigen.

Während der Entzündung erhöht sich die Blutversorgung, was dabei hilft, die Immunzellen zur betroffenen Stelle zu bringen. Aufgrund der vermehrten Durchblutung rötet sich ein infizierter Bereich nahe der Körperoberfläche und wird warm. Die Wände der Blutgefäße werden durchlässiger, sodass Flüssigkeit und weiße Blutkörperchen in das betroffene Gewebe eintreten können. Die Flüssigkeitsansammlung führt dazu, dass das entzündete Gewebe anschwillt. Die weißen Blutkörperchen greifen die Mikroorganismen an und setzen Substanzen frei, die den Entzündungsprozess in Gang halten.

Andere Substanzen führen dazu, dass die winzigen Blutgefäße (Kapillaren) im entzündeten Bereich verstopfen; das verzögert die Ausbreitung der Mikroorganismen und ihrer Toxine.

Viele Substanzen, die bei einer Entzündung produziert werden, reizen die Nerven, was Schmerzen verursacht. Zu den Reaktionen auf die Substanzen, die bei einer Entzündung freigesetzt werden, gehören Schüttelfrost, Fieber, und Muskelschmerzen, die regelmäßig auch mit Infektionen einhergehen.