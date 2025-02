Meistens treten bei der akuten Perikarditis stechende Brustschmerzen auf, die oft in die linke Schulter und manchmal auch in den linken Arm ausstrahlen. Die Schmerzen ähneln jenen bei einem Herzinfarkt, verschlimmern sich aber beim Hinlegen, Schlucken von Speisen, Husten und sogar beim tiefen Atmen. Die angestaute Flüssigkeit oder das angestaute Blut im Perikardraum übt Druck auf das Herz aus und beeinträchtigt die Pumpleistung. Wird der Druck zu groß, kann eine Herzbeuteltamponade, eine potenziell tödliche Krankheit, entstehen. In manchen Fällen verursacht die akute Perikarditis keine Symptome.

Eine Perikarditis durch Tuberkulose beginnt schleichend, manchmal ohne ersichtliche Anzeichen einer Lungeninfektion. Sie kann zu Fieber und Symptomen eines Herzversagens (einer sog. Herzinsuffizienz) führen, darunter Schwäche, Müdigkeit und Schwierigkeiten beim Atmen. Es kann zu einer Herzbeuteltamponade kommen.

Eine akute Perikarditis, die durch eine Virusinfektion verursachte wurde, ist zwar vorübergehend schmerzhaft, löst aber keine anhaltenden Probleme aus.

Wenn es am ersten oder zweiten Tag nach einem Herzinfarkt zu einer akuten Perikarditis kommt, werden die Symptome der Perikarditis selten wahrgenommen, da der Herzinfarkt im Vordergrund steht.

Eine Perikarditis, die etwa zehn Tage bis zwei Monate nach einem Herzinfarkt auftritt, geht für gewöhnlich mit dem Postmyokardinfarkt-Syndrom (Dressler-Syndrom) einher, das Fieber, Perikarderguss (überschüssige Flüssigkeit im Perikardraum), pleuritische Schmerzen (Schmerzen aufgrund der Entzündung der Pleura, d. h. der Membranen, die die Lungen umgeben), Pleuraerguss (Flüssigkeit zwischen den beiden Schichten der Pleura) und Gelenkschmerzen verursacht.

Zu den Hochrisikomerkmalen gehört Folgendes:

Fieber

Subakuter Krankheitsbeginn

Anwendung von das Immunsystem unterdrückenden Medikamenten (Immunsuppressiva)

Vor Kurzem aufgetretenes Trauma

Anwendung von Gerinnungshemmern zum Einnehmen (oralen Antikoagulanzien)

Keine Besserung nach der Anwendung von Aspirin oder nichtsteroidalen Antirheumatika [NSAR]

Myoperikarditis (Perikarditis mit Beteiligung des Herzmuskels sowie des Herzbeutels)

Mäßige oder große Perikardergüsse

Die Symptome einer akuten Perikarditis klingen oft von selbst ab, treten jedoch bei bis zu 30 Prozent der Patienten wieder auf.

Bei 15 bis 25 Prozent der Patienten mit idiopathischer Perikarditis treten die Symptome monate- oder jahrelang immer wieder auf (sog. rezidivierende Perikarditis).