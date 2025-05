Bei einer Herzbeuteltamponade wird durch Flüssigkeit oder Blut, die sich in dem aus zwei Schichten bestehenden Beutel ansammelt, der das Herz umgibt (Perikard), Druck ausgeübt. Dadurch wird die Pumpleistung des Herzens beeinträchtigt.

Die Patienten fühlen sich meist benommen, sind kurzatmig und können ohnmächtig werden.

Die Diagnose stützt sich auf die Symptome, den Untersuchungsbefund und in der Regel auch auf eine Ultraschalluntersuchung des Herzens (Echokardiographie), die in der Notaufnahme durchgeführt wird.

Das Blut wird mithilfe einer Nadel, mitunter auch operativ, aus dem Herzbeutel gezogen.

(Siehe auch Einführung in Verletzungen im Brustbereich.)

Bei einer Herzbeuteltamponade sammelt sich Flüssigkeit oder Blut zwischen den zwei Schichten des Herzbeutels an, so dass das Herz stark gequetscht wird. Dieser Druck kann verhindern, dass sich das Herz mit Blut füllt. Somit wird weniger Blut in den Körper gepumpt, was zu einem Kreislaufschock (mit gefährlich niedrigem Blutdruck) und zum Tod führen kann.

Die häufigsten Ursachen sind der Riss (Ruptur) eines Aortenaneurysmas (eine Ausbuchtung in der Wand der Aorta), Lungenkrebs im fortgeschrittenem Stadium, eine akute Perikarditis (Entzündung des Herzbeutels), ein Herzinfarkt und eine Herzoperation.

Auch Verletzungen im Brustbereich können eine Herzbeuteltamponade verursachen. Stichwunden sind dabei am häufigsten. Stumpfe Verletzungen, die einen Riss in der Herzwand zur Folge haben, können eine Flüssigkeitsansammlung (Herzbeuteltamponade) verursachen. Viele Personen mit solchen Verletzungen sterben jedoch, bevor sie medizinisch behandelt werden können.

Symptome einer Herzbeuteltamponade Patienten mit Herzbeuteltamponade fühlen sich unter Umständen benommen oder sind kurzatmig. Möglicherweise kommt es zum Verlust des Bewusstseins. Der Blutdruck kann niedrig und die Herzfrequenz beschleunigt sein. Die Haut fühlt sich kühl und feucht an und ist bläulich verfärbt. Die Venen im Hals können geschwollen oder erweitert erscheinen.

Diagnose einer Herzbeuteltamponade Untersuchung durch den Arzt

Echokardiographie Die sofortige Diagnose und Behandlung sind unerlässlich, weil eine Herzbeuteltamponade rasch tödlich ausgehen kann. Die Diagnose stützt sich auf die Symptome, den Untersuchungsbefund und in der Regel auch auf eine Echokardiographie. Die Echokardiographie (die mittels Ultraschallwellen ein Bild des Herzens liefert) ist der Goldstandard und wird zur Absicherung der Diagnose durchgeführt.