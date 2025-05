Deformierungen, Dystrophien und Verfärbungen der Nägel

Manche Kinder werden ohne Nägel geboren (Anonychie). Beim Nagel-Patella-Syndrom fehlen die Nägel gänzlich oder sind sehr klein mit Kanten und Furchen. Die Darier-Krankheit verursacht rote und weiße Streifen auf den Nägeln und keilförmige Einkerbungen an den Nagelspitzen. Bei Pachyonychia congenita sind die Nagelbetten (der Teil, an dem der Nagel am Finger befestigt ist) verdickt und verfärbt und seitlich zangenförmig aufgebogen.

Morbus Darier (Nägel) Einzelheiten ausblenden Auf diesem Bild sind Kerben an den Rändern der Nägel aufgrund von Morbus Darier zu erkennen. Bild mit freundlicher Genehmigung von Dr. med. Karen McKoy.