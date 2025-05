Dermatology & Laser Center of Chapel Hill

Eine Onychomykose ist eine Pilzinfektion der Nägel.

(Siehe auch Überblick über Nagelerkrankungen.)

Etwa 10 % der Menschen haben Onychomykose, die häufiger die Zehennägel als die Fingernägel betrifft. Am häufigsten betroffen sind ältere Personen, insbesondere Männer, und Patienten mit eingeschränkter Durchblutung der Füße (periphere Arterienerkrankung [ see page Fußpflege]), Diabetes ( see page Erkrankungen der Füße bei Diabetes), einem geschwächten Immunsystem (infolge einer Erkrankung oder eines Medikaments), Fußpilz oder Nageldystrophien.

Onychomykose tritt häufig wieder auf, selbst nach einer lang andauernden Behandlung.

Ursachen einer Onychomykose Die meisten Fälle werden durch Dermatophyten verursacht. Dermatophyten sind Schimmelpilze. Der Pilz kann durch Kontakt mit einer infizierten Person oder durch Kontakt mit einer Oberfläche, auf der der Pilz vorhanden ist (wie dem Boden des Badezimmers), entstehen.

Symptome der Onychomykose Infizierte Nägel haben ein anomales Erscheinungsbild, jucken oder schmerzen aber nicht. Bei leicht verlaufenden Infektionen entstehen weiß oder gelb verfärbte Flecken auf den Nägeln. Eine kreideähnliche, weiße Schicht kann sich langsam unter der Nageloberfläche ausbreiten. Bei schwereren Infektionen verdicken sich die Nägel, deformieren und verfärben sich. Sie können sich auch vom Nagelbett ( see page Tumoren der Nägel) ablösen. Unter den freien Rändern sammelt sich für gewöhnlich das Abbaumaterial des infizierten Nagels. Onychomykose Einzelheiten ausblenden Auf dem Bild oben ist noch nicht die komplette Nagelplatte (der harte Teil des Nagels, der aus dem Protein Keratin besteht) von der Infektion betroffen, und direkt unter der Nageloberfläche ist eine kreideartige weiße Schuppung zu sehen. Auf dem Bild unten ist die Infektion weiter fortgeschritten und der Nagel ist verdickt, verformt und gelb. Abbildungen mit Genehmigung von Dr. med. Thomas Habif.

Diagnose der Onychomykose Ärztliche Untersuchung

Untersuchung des Abbaumaterials des Nagels und abgeschnittener Nägel Die Diagnose der Onychomykose stützt sich normalerweise auf das charakteristische Aussehen der Nägel. Um die Diagnose einer Onychomykose zu bestätigen, kann eine Probe des Abbaumaterials des Nagels mikroskopisch untersucht und manchmal kann davon eine Kultur angelegt werden, um die Art des Pilzes zu bestimmen, der die Infektion verursacht, oder ein Teil des Nagels kann abgeschnitten und mit einer sogenannten Polymerase-Kettenreaktion (PCR) untersucht werden. Der Test mit der PCR-Methode ist dazu bestimmt, eine Vielzahl an Genkopien zwecks einer einfacheren Erkennung des Pilzes zu bilden.