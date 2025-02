Zellulitis wird durch Keime (Bakterien) verursacht, die in die Haut eindringen. Die Bakterien dringen am ehesten über kleine Risse in der Haut ein, die von Kratzern, Einstichen, Operationen, Verbrennungen, Pilzinfektionen, Bissen durch Tiere und Hauterkrankungen stammen. Allerdings kann Zellulitis auch Haut betreffen, die keine sichtbaren Verletzungsmerkmale aufweist.

Zellulitis wird oft durch Bakterien der Gattung Staphylokokken ausgelöst (Staphylokokken-Infektion). Eine Art von Staphylokokken, die Zellulitis verursachen kann, wird als MRSA (methicillinresistentes Staphylococcus aureus) bezeichnet. MRSA ist gegen viele Antibiotika resistent und die Behandlung ist manchmal sehr schwierig.

Menschen mit einem geschwächten Immunsystem erkranken häufiger an einer Infektion, die Zellulitis verursacht.

Menschen mit Folgendem haben ein höheres Risiko, wiederholt an Zellulitis zu erkranken: