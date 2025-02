Bei einer akuten Lymphangitis sind ein oder mehrere Lymphgefäße entzündet, was gewöhnlich durch eine Streptokokkeninfektion verursacht wird.

(Siehe auch Bakterielle Hautinfektionen – ein Überblick.)

Lymphe ist eine Flüssigkeit, die aus den kleinsten Blutgefäßen des Körpers nässt und Teil des Immunsystems des Körpers ist. Die Lymphe fließt von Zelle zu Zelle, bringt Nährstoffe mit sich und transportiert Substanzen wie etwa geschädigte Zellen, Krebszellen und infektiöse Mikroorganismen ab. Die gesamte Lymphe fließt über die Lymphgefäße zu strategisch platzierten Lymphknoten. Lymphknoten und spezielle weiße Blutkörperchen in den Lymphknoten entfernen diese Substanzen und Fremdkörper aus dem Körper. (Siehe Abbildung Lymphatisches System: Hilfe bei der Verteidigung gegen Infektionen.)

Streptokokkenbakterien können in die Lymphgefäße eindringen, in der Regel durch einen Kratzer oder eine Wunde am Arm oder am Bein. Oft breitet sich eine Streptokokkeninfektion in der Haut oder im Gewebe unmittelbar unter der Haut (Zellulitis) auf die Lymphgefäße aus. Selten sind Staphylokokken oder andere Bakterien die Ursache.

Symptome einer Lymphangitis Auf der Haut des betroffenen Armes oder Beines entwickeln sich unregelmäßige, rote, warme, druckempfindliche Streifen. Die Streifen erstrecken sich von dem infizierten Gebiet bis hin zu einer Gruppe von Lymphknoten, etwa denen in der Leisten- oder Armbeuge. Die Lymphknoten vergrößern sich und werden empfindlich (siehe Lymphadenitis). Lymphangitis Einzelheiten ausblenden Nach einem Insektenbiss ist es bei dieser Person zu einem roten Streifen am Arm gekommen, der mit Lymphangitis übereinstimmt. SCIENCE PHOTO LIBRARY Zu den häufigsten Symptomen einer Lymphangitis gehören Fieber, Schüttelfrost, Herzrasen und Kopfschmerzen. Manchmal erscheinen diese Symptome schon, bevor die roten Streifen auftreten. Falls sich die Infektion des Lymphsystems auf den Blutkreislauf ausbreitet (Bakteriämie), kann der gesamte Körper oft mit erschreckender Geschwindigkeit infiziert werden.

Diagnose einer Lymphangitis Untersuchung durch den Arzt Die Diagnose einer Lymphangitis stützt sich auf ihr charakteristisches Erscheinungsbild. Eine Blutuntersuchung zeigt bei Bedarf gewöhnlich eine erhöhte Zahl von weißen Blutkörperchen, welche die Infektion bekämpfen. Solange die Erreger noch nicht im Blutkreislauf sind und über eine Blutprobe als Kultur angelegt werden können, oder Eiter aus einer Wunde entnommen werden kann, ist es in der Regel schwierig, den Erreger der Infektion zu bestimmen.