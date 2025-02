Lymphadenitis

Untersuchung durch den Arzt

In manchen Fällen eine Aspiration mit Anlegen einer Kultur oder eine Gewebebiopsie

Eine Lymphknotenentzündung kann in der Regel basierend auf den Symptomen diagnostiziert werden und ist meist durch eine offensichtliche Infektion in der Nähe bedingt.

Wenn die Ursache nicht leicht identifiziert werden kann, führt der Arzt eine Nadel in einen Lymphknoten ein und entnimmt (aspiriert) Flüssigkeit. Die Flüssigkeitsprobe wird dann zur Kultivierung an ein Labor geschickt (die Probe wird in ein Kulturmedium gegeben, wodurch Mikroorganismen wachsen können). Mithilfe der Kultur kann der Organismus bestimmt werden, der die Infektion verursacht. Alternativ kann der Arzt eine Biopsie durchführen (Entnahme und Untersuchung eines Teils des Lymphknotens unter dem Mikroskop).