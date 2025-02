Ein Erysipel verursacht glänzende, schmerzhafte, rote und erhabene Flecken auf der Haut. Diese haben deutlich definierte Konturen und sind von dem umliegenden gesunden Gewebe gut zu unterscheiden. Die Flecken fühlen sich warm und fest an. Das Erysipel tritt am häufigsten an den Beinen und im Gesicht auf.

Betroffene leiden häufig unter Fieber, Schüttelfrost und einem allgemeinen Krankheitsgefühl (Unwohlsein).

Bei einer anderen Form von Erysipel bilden sich Blasen auf der Haut.