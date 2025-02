Halsschmerzen

Der Testbedarf hängt von den Befunden der Krankengeschichte und der ärztlichen Untersuchung ab, insbesondere davon, ob Warnzeichen vorhanden sind.

Mögliche Untersuchungsarten:

Schnelles Streptokokken-Screening (bei Kindern)

Rachenabstrich (bei Erwachsenen)

Flexible faseroptische Laryngoskopie

Röntgenaufnahmen des Halses

Der Arzt versucht zuerst festzustellen, ob eine Kehldeckelentzündung vorliegt. Stridor und übermäßiger Speichelfluss (Sabbern) sind Warnzeichen, insbesondere bei Patienten, die krank sind oder Atembeschwerden haben. In solchen Fällen sollten keine Röntgenaufnahmen gemacht werden. Stattdessen sieht der Arzt mit einem dünnen, flexiblen Betrachtungstubus, das durch die Nase eingeführt wird, tief in den Rachen (flexible faseroptische Laryngoskopie). Weil es bei Kindern während einer Rachenuntersuchung mit höherer Wahrscheinlichkeit zu einer plötzlichen, vollständigen Blockade der Atemwege kommen kann, wird diese Untersuchung nur im OP-Saal durchgeführt, wo für den Notfall entsprechende Ausrüstung und Personal zur Verfügung stehen. Erwachsene, die nicht schwer krank erscheinen und keine Atemwegssymptome zeigen, können am Hals geröntgt werden, um festzustellen, ob der Kehldeckel geschwollen ist. Ebenso kann in der Notaufnahme oder der Praxis eines Facharztes eine flexible faseroptische Laryngoskopie durchgeführt werden.

Entgegen der allgemeinen Auffassung ist es für den Arzt nicht einfach, eine durch Streptokokken verursachte Rachenentzündung nur anhand des Aussehens von einer viralen Entzündung zu unterscheiden. Beide können zu stark gerötetem Hals mit weißen Flecken führen. Wenn nicht eindeutig nur eine gewöhnliche Erkältung vorliegt, untersucht der Arzt auf Streptokokken. Dazu gibt es zwei Arten von Tests: einen Schnelltest auf Streptokokken-Antigene und eine Rachenabstrich-Kultur. Beide Tests werden an einer Probe durchgeführt, die mithilfe eines Wattestäbchens von der Rückwand des Rachens getupft wurde. Der Schnelltest auf Streptokokken-Antigene kann in der Arztpraxis durchgeführt werden und dauert etwa 20 Minuten. Der Schnelltest wird in der Regel nur bei Kindern durchgeführt. Wenn die Ergebnisse positiv sind, werden die Kinder mit Antibiotika behandelt. Wenn die Ergebnisse negativ sind, wird eine weitere Probe an das Labor geschickt. Dort wird eine Kultur angelegt. Die Mikroorganismen vermehren sich auf einem speziellen Gel, sodass genügend Organismen zur Bestimmung vorhanden sind. Wenn Erwachsene auf Streptokokken untersucht werden müssen, wählt der Arzt zumeist nur die Rachenabstrich-Kultur, weil bei Erwachsenen eine weitere bakterielle Infektion vorliegen kann, die der Antigen-Schnelltest nicht erkennt.

Oft wird während der Untersuchung ein Abszess gefunden. Der Arzt kann den Abszess diagnostizieren und behandeln, indem er ein Betäubungsmittel in den Rachen sprüht und eine kleine Nadel in den geschwollenen Bereich einführt. Wenn Eiter austritt, handelt es sich um einen Abszess, und der Arzt entfernt so viel Eiter wie möglich. Wenn Lage und Größe des Abszesses unklar sind, wird eine Computertomographie (CT) des Halses vorgenommen.

Blutuntersuchungen auf Mononukleose oder HIV werden nur dann durchgeführt, wenn eine dieser Infektionen vermutet wird.