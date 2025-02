Peritonsillitis und Tonsillarabszess

Peritonsillitis ist eine bakterielle Infektion des Gewebes im Bereich der Mandeln. Ein Tonsillarabszess ist eine Ansammlung von Eiter hinter den Mandeln.

Manchmal dringen Bakterien, die den Hals infizieren, tief in das umliegende Gewebe ein.

Typische Symptome sind Halsschmerzen, Schmerzen beim Schlucken, Fieber, Schwellungen und Rötung.

Die Diagnose basiert auf der Untersuchung des Rachens und manchmal auf den Ergebnissen bildgebender Untersuchungen.

Antibiotika helfen, die Infektion zu beseitigen.

Ein Abszess wird mit einer Nadel oder durch einen kleinen Einschnitt entleert.

(Für Mandelentzündung siehe Rachenentzündung.)

Manchmal dringen Bakterien (meist Streptokokken und Staphylokokken), die den Hals infizieren, tiefer in das umliegende Gewebe ein. Diese Erkrankung wird als Peritonsillitis bezeichnet.

Können die Bakterien ungehindert weiter wachsen, sammelt sich Eiter an (Abszess). Ein Abszess kann sich direkt an den Mandeln (Peritonsillarabszess) oder seitlich im Rachen (Parapharyngealabszess) bilden. Ein Peritonsillarabszess wölbt sich in der Regel in den Rachen, während ein Parapharyngealabszess in den Hals ragen kann. Ein Parapharyngealabszess ist ausgedehnter und gefährlicher als ein Peritonsillarabszess.

Peritonsillitis und Tonsillarabszesse treten am häufigsten bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf.

Symptome von Peritonsillitis und Peritonsillarabszess Bei Peritonsillitis oder einem Tonsillarabszess verursacht das Schlucken starke Schmerzen, die oft bis ins Ohr strahlen. Die Betroffenen haben starke Halsschmerzen, fühlen sich krank, haben Fieber und neigen häufig den Kopf auf die Seite mit dem Abszess, um den Schmerz zu lindern. Krämpfe in den Kaumuskeln können das Öffnen des Mundes erschweren (Trismus). Die Halsentzündung zeigt sich als Rötung und Schwellung oberhalb der Mandeln und am weichen Gaumen. Peritonsillarabszess Bild DR. P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Peritonsillarabszesse und einige Parapharyngealabszesse drücken die Mandeln nach vorne. Das Zäpfchen (der kleine, weiche vorspringende Teil im hinteren Rachenbereich) ist geschwollen und kann zur gegenüberliegenden Seite des Abszesses gedrückt werden. Weitere gängige Symptome sind eine kloßige, fast stimmlose Sprache (als ob der Betroffene eine heiße Kartoffel im Mund hätte), Speichelfluss, Rötung der Mandeln, weiße Flecken (Ausscheidungen), geschwollene Lymphknoten im Nacken, und schwerer Mundgeruch (Halitose).

Diagnose von Peritonsillitis und Peritonsillarabszess Untersuchung durch den Arzt

Manchmal Computertomographie oder Ultraschall

Manchmal Einführen einer Nadel zur Untersuchung auf einen Abszess Ein Peritonsillarabszess und häufig eine Zellulitis werden bei Patienten mit schweren Halsschmerzen und folgenden Symptomen diagnostiziert: Schwierigkeiten beim Öffnen des Mundes (Trismus)

Kloßige Stimme

Ein Zäpfchen, das auf eine Seite gedrückt wird (insbesondere bei Menschen mit einem Abszess) Bei Verdacht auf einen Peritonsillarabszess kann eine Ultraschalluntersuchung zur Identifizierung des Abszesses durchgeführt werden. Der Arzt kann eine Nadel in den Bereich einführen und versuchen, das infizierte Material oder den Eiter zu entfernen. Proben des infizierten Materials oder Eiters werden kultiviert (zur Bakterienzucht an das Labor geschickt), um die Bakterien zu identifizieren, die die Infektion verursachen. Andere Tests werden im Allgemeinen nicht durchgeführt. Aber wenn unklar ist, ob ein Parapharyngealeabszess vorliegt, kann eine Computertomographie (CT-Scan) oder ein Ultraschall gemacht werden.