Die Hauptsymptome eines Retropharyngealabszesses sind Schluckbeschwerden, Fieber sowie geschwollene Halslymphknoten. Die Stimme hört sich gedämpft an, Kinder neigen zu verstärktem Speichelfluss. Kinder können beim Einatmen ein quietschendes oder nach Luft schnappendes Geräusch (Stridor) machen. Der Hals kann steif sein, und Kinder halten ihren Kopf in einem bestimmten Winkel.

Der Abszess kann die Atemwege blockieren und die Atmung erschweren. Kinder neigen sich möglicherweise nach vorne, strecken ihren Kopf und Hals nach hinten und bewegen ihren Kiefer nach vorne, um die Atmung zu erleichtern. Erwachsene können schwere Nackenschmerzen haben, doch nicht immer Stridor.

Komplikationen bei einem Retropharyngealabszess umfassen eine Verlegung der Atemwege, Blutungen im Abszessbereich, ein Riss des Abszesses, aus dem sich Eiter in die Luftröhre entleert (was diese eventuell verlegen kann), und Pneumonie (Lungenentzündung). Ein Stimmritzenkrampf des Kehlkopfs kann die Atembeschwerden verschlimmern. In den Jugularvenen, die in der sogenannten Drosselgrube an der vorderen Halsseite liegen, können sich Blutgerinnsel bilden. Schließlich kann sich die Infektion auch in den Brustraum ausbreiten. Manchmal kommt es zu einer ausgedehnten Entzündung und Infektion des Blutkreislaufs, was zu Funktionsstörungen in den Organen führen kann (eine Erkrankung, die als septischer Schock bezeichnet wird).