Hautstörungen am Penis

Bei der Knötchenflechte (Lichen ruber planus) kann es zu kleinen, flachen oder erhabenen Flecken am Kopf oder Penisschaft kommen, die oft Juckreiz auslösen. Manchmal entwickeln sich daraus schmerzhafte wunde Stellen am Penis und am Zahnfleisch. Die Knötchenflechte klingt normalerweise von allein wieder ab. Es ist keine Behandlung nötig, wenn der Juckreiz nicht störend ist. Den Juckreiz können Kortikosteroid-Cremes lindern.