Paget Disease of the Breast

Morbus Paget der Mamille ist eine Form von Brustkrebs, die in den Milchdrüsen unter der Brustwarze ihren Ursprung hat und sich zuerst auf der Haut zeigt.

Morbus Paget der Mamille tritt normalerweise nur an den Brustwarzen auf und hat ihren Ursprung in einem Karzinom der Ausführungsgänge der Milchdrüsen. Männer und Frauen sind gleichermaßen betroffen. Der zugrunde liegende Tumor kann durch die Person oder den Arzt tastbar sein, muss es aber nicht.

Manchmal entwickelt sich die Paget-Krankheit an anderen Bereichen als den Brustwarzen (extramammärer Morbus Paget genannt). Sie kann sich in der Leistengegend, dem Genitalbereich oder rund um den After als Resultat eines Tumors bilden, der seinen Ursprung in den darunter liegenden Schweißdrüsen oder in anderen nahegelegenen Strukturen, wie der Blase, dem Anus und dem Rektum hat.

Die Bezeichnung Morbus Paget steht außerdem für eine Stoffwechselerkrankung der Knochen, der sogenannten Osteodystrophia deformans, die mit dieser Hautkrankheit nichts zu tun hat. Diese unterschiedlichen Krankheiten dürfen nicht miteinander verwechselt werden.

Symptome eines Morbus Paget der Mamille Bei Morbus Paget der Mamille wird die Brustwarze rot, beginnt zu nässen und zu verkrusten, ähnlich wie bei Dermatitis, doch mit einem schärfer ausgeprägten Rand. Juckreiz und Schmerzen sind häufig. Paget-Krankheit der Brustwarze Einzelheiten ausblenden Bei Morbus Paget der Brustwarze erstreckt sich das Duktalkarzinom in situ über die Brustwarze und den Warzenhof und verursacht Schuppenbildung, Juckreiz und brennende Schmerzen in der betroffenen Brustwarze. DR. M. A. ANSARY / SCIENCE PHOTO LIBRARY

Diagnose von Morbus Paget der Mamille Biopsie Da die Paget-Krankheit sehr an eine gewöhnliche Hautentzündung (Dermatitis) erinnert, ist zur Sicherung der Diagnose eine Biopsie erforderlich. Bei diesem Eingriff wird ein kleines Stück Haut entfernt und unter dem Mikroskop untersucht. Wie bei anderen Krebserkrankungen werden nach der Bestätigung der Diagnose von Morbus Paget der Mamille Untersuchungen und Tests durchgeführt, um zu prüfen, ob der Krebs gestreut hat.

Behandlung von Morbus Paget der Mamille Behandlung der zugrunde liegenden Brustkrebserkrankung, einschließlich der Entfernung der Brustwarze und des Warzenhofes

Beim extramammären Morbus Paget: operativer Eingriff oder Lasertherapie Morbus Paget der Mamille wird üblicherweise wie andere Brustkrebsformen behandelt. Die Brustwarze und der Warzenhof werden operativ entfernt. Extramammärer Morbus Paget wird durch Entfernen der gesamten Wucherung durch Operation, Auftragen von Medikamenten auf die Haut, Strahlentherapie oder Lasertherapie behandelt.