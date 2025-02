Seborrhoische Dermatitis Von Georg-August University of Göttingen, Germany Thomas M. Ruenger , MD, PhD , Überprüft/überarbeitet Jan. 2023 DIE AUSGABE FÜR MEDIZINISCHE FACHKREISE ANSEHEN

Die seborrhoische Dermatitis ist eine chronische Entzündung, die mit gelblicher und fettiger Schuppenbildung an Hautstellen mit vielen Talgdrüsen wie etwa auf der Kopfhaut, im Gesicht, am Haaransatz, um die Ohren herum und gelegentlich auch an anderen Körperpartien einhergeht.