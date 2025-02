Husten bei Kindern

Die Ärzte stellen zunächst Fragen zu den Symptomen und der Krankengeschichte des Kindes. Darauf folgt eine körperliche Untersuchung. Die Ergebnisse der körperlichen Untersuchung und Aufnahme der Krankengeschichte durch den Arzt deuten meistens auf die Ursache des Hustens und die durchzuführenden Tests hin ( siehe Tabelle: Einige Ursachen und Merkmale für Husten bei Säuglingen und Kindern).

Informationen über den Husten helfen dem Arzt, die Ursache abzuklären. Aus diesem Grund könnte ein Arzt folgende Fragen stellen:

Zu welcher Tageszeit tritt der Husten auf?

Durch welche Faktoren (z. B. kalte Luft, Körperhaltung, Reden, Essen, Trinken oder Bewegung) wird der Husten ausgelöst oder legt er sich wieder?

Wie klingt der Husten?

Sind die Symptome plötzlich oder schleichend aufgetreten?

Welche anderen Symptome weist das Kind auf?

Wird beim Husten Sputum oder Blut ausgehustet?

Ein nächtlicher Husten kann durch Asthma oder Nasensekret im Rachenraum ausgelöst werden. Husten beim Einschlafen und am Morgen beim Aufwachen wird normalerweise durch Nasennebenhöhlenentzündungen hervorgerufen (Sinusitis). Husten mitten in der Nacht geht meist mit Asthma einher. Ein bellender Husten weist auf Krupp hin oder manchmal auf einen Husten, der von einer Virusinfektion der oberen Atemwege übrig geblieben ist. Ein Husten, der plötzlich bei einem Kind auftritt, das keine anderen Symptome zeigt, deutet auf das mögliche Einatmen eines Fremdkörpers hin. Im Gegensatz zu dem, was die meisten Leute denken, kann die Unterscheidung, ob das Sputum gelb oder grün, dick oder dünn ist, nicht dabei helfen, eine bakterielle Infektion von anderen Ursachen zu unterscheiden.

Wenn das Kind zwischen 6 Monaten und 6 Jahren alt ist, werden die Eltern gefragt, ob das Kind möglicherweise einen Fremdkörper (z. B. ein kleines Spielzeug) oder kleine, glatte, feste Nahrungsmittel (z. B. Erdnüsse oder Weintrauben) verschluckt hat. Die Ärzte wollen auch wissen, ob das Kind in letzter Zeit eine Atemwegsinfektion, häufige Schübe einer Lungenentzündung (Pneumonie), Allergien oder Asthma hatte oder ob es mit Tuberkulose oder anderen Infektionen in Kontakt gekommen ist, was manchmal bei Reisen in bestimmte Länder vorkommen kann.

Eine körperliche Untersuchung wird durchgeführt. Um die Atemprobleme zu überprüfen, beobachten die Ärzte den Brustkorb des Kindes, hören ihn mit einem Stethoskop ab und klopfen ihn mit der Hand ab. Die Ärzte überprüfen auch Erkältungssymptome, geschwollene Lymphknoten und Bauchschmerzen.