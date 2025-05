Ausschlag bei Kindern

Atopische Dermatitis ist ein roter, schuppiger und juckender Ausschlag. Der Ausschlag tritt häufig in Flecken auf und kommt und geht. Kaltes, trockenes Wetter verschlimmert ihn oft. Säuglinge neigen dazu, geröteten, nässenden und verkrusteten Ausschlag im Gesicht, auf dem Kopf, im Windelbereich, an Händen, Armen, Füßen oder Beinen zu entwickeln. Bei älteren Kindern entwickeln sich vereinzelte Stellen, meistens an den Händen, den Oberarmen, der Innenseite der Ellenbogen und in den Kniekehlen.

Die atopische Dermatitis tritt in der Regel familiär gehäuft auf, und in vielen Fällen wird angenommen, dass sie durch eine Genvariante bedingt ist, die die Fähigkeit der Haut beeinflusst, Feuchtigkeit zu speichern und Schutz vor Bakterien, Reizstoffen, Allergenen und Umweltfaktoren zu bieten. Diese schwache Hautbarrierefunktion löst wahrscheinlich auch die Immunreaktion aus, die zu entzündeter Haut und Juckreiz führt. Die meisten Kinder entwachsen der atopischen Dermatitis, die Übrigen leiden aber ein Leben lang daran. Bei Kindern, die an schweren Fällen leiden, können sich in aufgekratzten und offenen Hautbereichen periodisch Infektionen festsetzen.

Feuchtigkeitscremes, milde Seifen, angefeuchtete Luft, kortikosteroidhaltige Cremes und juckreizstillende Medikamente werden im Rahmen einer Behandlung der atopischen Dermatitis eingesetzt. Gelegentlich hilft es für das Abklingen der Erkrankung, die Auslöser der kindlichen Allergien zu meiden.