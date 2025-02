Candidose (Hefepilzinfektion)

Candidose ist eine Infektion mit dem Hefepilz Candida.

Candidosen kommen vorwiegend auf feuchten Hautbereichen vor.

Diese Hautinfektion kann Ausschläge, Schuppenbildung, Juckreiz und Schwellungen verursachen.

Die betroffenen Bereiche werden untersucht und Hautproben zur mikroskopischen Untersuchung entnommen.

Zur Behandlung von Candidose werden antimykotische Salben oder oral einzunehmende Antimykotika verwendet.

(Siehe auch Pilzinfektionen der Haut – ein Überblick.)

Candida ist eine Pilzart.

Candida ist ein Hefepilz, der normalerweise auf der Haut, im Mund, im Verdauungstrakt und in der Vagina vorkommt und in der Regel keinen Schaden verursacht. Allerdings kann Candida unter bestimmten Bedingungen übermäßig auf den Schleimhäuten und feuchten Hautbereichen wachsen. Typische Bereiche sind die Mundschleimhaut, die Leistenbeuge, die Achselhöhlen, die Bereiche zwischen Fingern und Zehen oder unter der Vorhaut eines unbeschnittenen Penis, unter den Brüsten, die Nägel und die Bauchfalten. Candida kann auch Infektionen in anderen Bereichen des Körpers verursachen, z. B. im Mund, in der Speiseröhre und in der Scheide (siehe auch Candidose).

Unter folgenden Bedingungen kann Candida die Haut infizieren:

Heißes und feuchtes Wetter

Enge, synthetische Unterwäsche

Schlechte Hygiene

Ein zu seltener Wechsel von Windeln oder Unterwäsche, insbesondere bei Kindern und älteren Erwachsenen

Ein geschwächtes Immunsystem aufgrund von Diabetes, HIV-Infektion/AIDS oder der Anwendung von Kortikosteroiden und anderen Medikamenten, die das Immunsystem unterdrücken (einschließlich krebsbekämpfende Arzneistoffe)

Schwangerschaft, Adipositas (Fettleibigkeit) oder die Verwendung von Antibiotika

Einige Hauterkrankungen (wie Warzen und Psoriasis)

Manche Menschen entwickeln eine Candidose als Folge einer Antibiotikabehandlung, weil diese Mittel die von Natur aus im Körper vorhandenen Bakterien abtöten, die das Candidawachstum normalerweise kontrollieren. Kortikosteroide oder eine Therapie zur Unterdrückung des Immunsystems nach einer Organtransplantation können ebenfalls die körpereigenen Abwehrmechanismen gegen eine Candidose schwächen. Kortikosteroidinhalatoren, oft von Asthmatikern genutzt, können eine Candidose im Mund verursachen.

Bei manchen Menschen (in der Regel Personen mit einem geschwächten Immunsystem) kann der Candidapilz tiefere Gewebeschichten sowie das Blut befallen, wodurch eine lebensbedrohliche systemische Candidose entsteht.

Symptome der Candidose Die Symptome der Candidose hängen vom jeweiligen Infektionsort ab. Kutane Candidose Candida-Infektionen in den Hautfalten oder im Nabel verursachen einen roten, oft fleckigen Ausschlag, der manchmal mit einem Aufreißen der Haut einhergeht. Kleine Pusteln können sich entwickeln, vor allem am Rand des Ausschlags. Der Ausschlag kann heftig jucken oder brennen. Ein Candida-Ausschlag am After kann rau, weiß oder rot sein und Juckreiz verursachen. Bei Säuglingen kann durch Candida ein Windelausschlag entstehen. Windelausschlag infolge von Candida Bild Bild von Dr. med. Thomas Habif. Vaginale Candidose und Candida-Infektionen des Penis Vaginale Candidose (Scheidenpilz) kommen häufig vor, vor allem bei Schwangeren, Diabetikerinnen und Frauen, die Antibiotika einnehmen. Symptome eines Scheidenpilzes sind ein weißer oder gelblicher käseähnlicher Scheidenausfluss sowie Brennen, Juckreiz und Rötung der Scheidenwand und der Vulva. vaginale Candidose Einzelheiten ausblenden Auf dieser Abbildung ist eine geschwollene und gerötete Scheide mit durch Hefepilzinfektion verursachtem weißem Ausfluss zu sehen. BIOPHOTO ASSOCIATES/SCIENCE PHOTO LIBRARY Candida-Infektionen des Penis betreffen in erster Linie Diabetiker, unbeschnittene Männer und Männer, deren Sexualpartnerinnen diesen Scheidenpilz (vaginale Candidose) haben. Gelegentlich entstehen durch diesen Ausschlag keine Symptome, aber meistens verursacht er einen roten, rauen, juckenden und manchmal schmerzhaften Ausschlag an der Eichel. Soor Soor ist eine Candidose im Inneren des Mundes. Die für Soor typisch cremig weißen Flecken haften auf der Zunge und an der Mundschleimhaut und können schmerzhaft sein. Die Flecken lassen sich mit dem Finger oder einem stumpfen Gegenstand leicht abkratzen und können daraufhin bluten. Soor bei ansonsten gesunden Kindern ist nicht ungewöhnlich, aber bei Erwachsenen kann es ein Anzeichen für ein geschwächtes Immunsystem sein, was möglicherweise Folge von Krebs, Diabetes oder einer Infektion mit dem humanen Immundefizienz-Virus (HIV-Infektion) sein könnte. Eine Antibiotikabehandlung, durch die die konkurrierenden Bakterien abgetötet werden, erhöht die Anfälligkeit für Soor. Soor Einzelheiten ausblenden Im Mund sind cremig weiße Flecken zu erkennen, die bluten können, wenn man sie abkratzt. Der Befund ist typisch für Soor, das durch eine Infektion mit Candida verursacht wird. Bild von Dr. med. Thomas Habif. Cheilitis angularis (Perléche) Cheilitis angularis ist eine Candidainfektion der Mundwinkel, die rissig werden und aufspringen. Sie kann durch dauerndes Lippenlecken, Daumenlutschen, ein schlecht sitzendes Gebiss und andere Bedingungen begünstigt werden, die dazu führen, dass die Mundwinkel permanent ausreichend feucht sind, sodass ein Hefepilz dort wachsen kann. Cheilitis angularis Einzelheiten ausblenden Dieses Foto zeigt Cheilitis angularis (manchmal auch Perlèche genannt) wurde hier durch eine Candida-Infektion der Mundwinkel verursacht. © Springer Science+Business Media Candida-Onychomykose Candida-Paronychie ist eine Candidose in den Nagelfalten oder den Nagelhäutchen, die eine schmerzhafte Rötung und Schwellungen rund um den Nagel verursacht. Bei langanhaltenden Infektionen kann sich der Bereich unter dem Nagel weiß oder gelb verfärben, und die Nagelplatte kann sich vom Nagelbett ablösen (Onycholyse). Diese Infektion tritt in der Regel bei Menschen mit Diabetes oder einem geschwächten Immunsystem, aber auch bei ansonsten gesunden Menschen, deren Hände häufig mit Wasser in Kontakt kommen, auf. Nagelpilzinfektion (Candidose) Einzelheiten ausblenden Durch Candida verursachte Nagelinfektionen können die Nagelplatte (Onychomykose – am unteren Teil des Nagels), die Nagelränder (Paronychie) oder beides betreffen. Bild mit freundlicher Genehmigung des CDC / Sherry Brinkman über die Public Health Image Library der Centers for Disease Control and Prevention. Chronische mukokutane Candidose Chronische mukokutane Candidose verursacht rote, eitergefüllte, verkrustete und verdickte Bereiche, die wie Schuppenflechte aussehen, insbesondere auf der Nase und der Stirn. Menschen mit dieser Krankheit sind auch anfällig für Soor. Chronische mukokutane Candidose Einzelheiten ausblenden Personen mit chronischer mukokutaner Candidose entwickeln rote, eitergefüllte, verdickte und verkrustete Stellen, die an Schuppenflechte erinnern können. Diese Bereiche können auf der Nase, auf der Stirn und an anderer Stelle erscheinen. Bild mit freundlicher Genehmigung von www.doctorfungus.org (© 2005).

Diagnose der Candidose Ärztliche Untersuchung der Haut

Untersuchung der Kultur oder abgeschabten Haut Eine Candidose lässt sich in der Regel anhand des charakteristischen Ausschlags bzw. des dicken, weißen, pastösen Belags erkennen, den sie hervorruft. Um die Diagnose der Candidose abzusichern, kratzt der Arzt mit einem Skalpell oder einem Zungenspatel etwas von der Haut oder dem Belag ab. Die abgeschabte Probe wird zum Erregernachweis unter dem Mikroskop untersucht oder es wird eine Kultur angelegt (eine Substanz, die das Wachstum von Mikroorganismen begünstigt).