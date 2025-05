Schilddrüsenunterfunktion bei Kleinkindern und Kindern

Die erworbene Hypothyreose tritt nach der Geburt auf.

In den USA wird die erworbene Hypothyreose am häufigsten durch eine Hashimoto-Thyreoiditis verursacht. Hierbei greift das körpereigene Immunsystem die Zellen der Schilddrüse an, was zu einer chronischen Entzündung und zu einer verminderten Produktion von Schilddrüsenhormonen führt. Etwa 50 Prozent der betroffenen Kinder haben eine familiäre Vorgeschichte einer autoimmunen Schilddrüsenerkrankung (Autoimmunthyreopathie). Eine Hashimoto-Thyreoiditis tritt am häufigsten im Jugendalter auf, kann aber auch bei kleineren Kindern auftreten, typischerweise in den ersten Lebensjahren. Kinder mit Down- oder Turner-Syndrom haben ein erhöhtes Risiko für eine Hashimoto-Thyreoiditis. Kinder mit anderen genetischen Erkrankungen (wie dem DiGeorge-Syndrom oder Prader-Willi-Syndrom) haben ein erhöhtes Risiko für eine erworbene Schilddrüsenunterfunktion, die nicht autoimmun ist.

Weltweit ist die häufigste Ursache einer Schilddrüsenunterfunktion ein Jodmangel, aber diese Ursache tritt in den USA selten auf. Schwangere Frauen in den USA können jedoch einen leichten Jodmangel entwickeln, da ihr Körper während der Schwangerschaft mehr Jod als normal benötigt. Kinder, deren Ernährung eingeschränkt ist, weil sie mehrere Nahrungsmittelallergien haben, oder die über einen Schlauch ernährt werden, der in eine Vene eingeführt wird (parenterale Ernährung), essen möglicherweise nicht genug von den richtigen Nahrungsmitteln und entwickeln daher einen Jodmangel.

Andere seltenere Ursachen für eine erworbene Hypothyreose sind eine Strahlentherapie von Kopf und Hals bei bestimmten Krebsarten sowie die Einnahme bestimmter Medikamente (z. B. Lithium oder Amiodaron). Eine Schilddrüsenunterfunktion tritt auch aufgrund einer Behandlung bei Schilddrüsenüberfunktion oder aufgrund von Schilddrüsenkrebs auf.