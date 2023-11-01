Nabelbruch bei Kindern

Eine Hernie ist eine kleine Öffnung in der Bauchwand. Eine Nabelhernie (Nabelbruch) tritt nahe oder am Bauchnabel (Umbilicus) auf.

Darmgewebe dringt durch eine Öffnung in der Bauchwand nahe des Bauchnabel nach außen.

Die Diagnose erfolgt aufgrund der Krankengeschichte des Kindes und einer die körperlichen Untersuchung.

Nabelbrüche verschließen sich normalerweise von selbst.

(Für Erwachsene siehe Bauchwandhernien.)

Bei einem Nabelbruch kann sich der Dünndarm durch die Öffnung drücken, wenn das Kind hustet oder sich bei einem Stuhlgang anstrengt. Viele Säuglinge haben einen kleinen Nabelbruch, da die Öffnung für die Blutgefäße der Nabelschnur sich nicht vollständig verschlossen hat.

In den meisten Fällen sind Nabelbrüche bereits bei der Geburt vorhanden. Sie können jedoch auch bei fettleibigen oder schwangeren Erwachsenen auftreten oder bei einer Ansammlung von Flüssigkeit im Bauch (Aszites). Sie kann auch bei Menschen, die mit Defekten in der Mitte ihrer Bauchwand geboren wurden oder nach einer Bauchoperation auftreten.

Symptome einer Nabelhernie Kinder haben im Allgemeinen keine Symptome. In seltenen Fällen bleibt der Darm in der Öffnung eingeklemmt (inkarzeriert). Eine Inkarzerierung schneidet manchmal die Durchblutung des Darmes ab (Strangulation) – das ist gefährlich.

Diagnose einer Nabelhernie Ärztliche Untersuchung Ärzte basieren die Diagnose eines Nabelbruchs auf der körperlichen Untersuchung des Kindes.