Neuralrohrdefekte und Spina bifida

Spina bifida ist ein Neuralrohrdefekt. Obwohl Spina bifida schwerwiegend sein kann, können Menschen, die daran leiden, eine lange Lebenserwartung haben.

Spina bifida entsteht, wenn sich die Neuralrinne nicht vollständig schließt und ein Spalt offen bleibt. Bei der Spina bifida schließen die Knochen der Wirbelsäule (Rückenwirbel) das Rückenmark nicht ein. Das betrifft am häufigsten wie Lendenwirbelsäule. Es können einer oder mehrere Wirbel betroffen sein.

Spina bifida occulta ist die leichteste Form der Spina bifida. In der Regel ist nur der Knochen an der Rückseite des Wirbels (einer der Knochen, aus denen das Rückgrat besteht) betroffen, nicht aber das Rückenmark und die Hirnhäute.

Dieser häufige Defekt wird als „Occulta“ bezeichnet, weil er durch eine Hautschicht verborgen (überdeckt) wird. Diese Hautschicht erscheint in der Regel normal, manchmal hat sie aber eine andere Farbe als die umliegende Haut oder es kann auch ein kleines Haarbüschel über dem Defekt vorhanden sein.

Spina bifida occulta verursacht in der Regel keine Symptome, kann aber mit anderen Geburtsfehlern oder mit Auffälligkeiten des Rückenmarks in Verbindung gebracht werden (okkulte spinale Dysraphien).

Okkulte spinale Dysraphien sind eine Form von Spina bifida, bei der das Rückenmark betroffen ist. Bei den okkulten spinalen Dysraphien können Neugeborene sichtbare Anomalien im unteren Rückenbereich aufweisen. Dazu gehören Geburtsmale, stark pigmentierte Bereiche (Hämangiom und Feuermal [Storchenbiss]), Haarbüschel, Öffnungen in der Haut (Dermalsinus) oder kleine Knötchen. Das darunter liegende Rückenmark kann einen Defekt haben, wie z. B. einen Fetttumor (Lipom ), oder der Bindegewebsstrang, an dem das Rückenmark verankert ist (Filum terminale), kann verdickt und kurz sein, wodurch das Rückenmark auseinandergezogen und nicht mehr normal im Rückenmarkkanal bewegt werden kann. Während des Wachstums des Kindes muss sich das Rückenmark frei im Rückenmarkkanal bewegen können. Unbehandelt kann dieses Problem mit dem Rückenmark zu Nervenschäden führen, die zu einem Verlust der Kontrolle über Blase und Darm, zu Schwäche der Beine und Verkrampfungen der Beinmuskeln führen, was schließlich in einer Gehbehinderung enden kann.

Spina bifida cystica ist die schwerste Form von Spina bifida. Bei der Spina bifida cystica ragt Gewebe der Hirnhäute, des Rückenmarks oder von beidem durch die Öffnung in den Wirbeln hervor. Eine dünne Hautmembran kann das Gewebe bedecken, möglicherweise liegt das Gewebe aber auch frei.

Spina bifida cystica wird in folgende Kategorien unterteilt:

Eine Meningozele: Nur die Hirnhäute stehen vor.

Eine Meningoenzephalozele: Die Hirnhäute und Gehirngewebe stehen vor.

Eine Meningomyelozele: Die Hirnhäute und Rückenmarksgewebe stehen vor.

Eine Enzephalozele: Nur Gehirngewebe stehen vor.

Eine Myelozele: Nur Rückenmarksgewebe stehen vor.

Eine Schädigung des Hirn- oder Rückenmarksgewebes ist viel wahrscheinlicher, wenn das Gewebe außerhalb der normalen Kontur des Rückens hervortritt, insbesondere, wenn keine normale Haut vorhanden ist, die das vorstehende Gewebe bedeckt. Außerdem können sich das Rückenmark oder die Rückenmarkshäute, wenn sie ganz freiliegen, mit Bakterien infizieren und eine Meningitis (Hirnhautentzündung) hervorrufen.

Spina bifida: Eine Fehlbildung der Wirbelsäule