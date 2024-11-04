Untersuchung durch den Arzt

Untersuchung der Ursache

Genetische Untersuchung

Vor der Geburt können bei einer Routine-Schwangerschaftsuntersuchung abnorme Gliedmaßen entdeckt werden. Wenn abnorme Gliedmaßen erkannt werden, wird der Arzt mittels Ultraschalluntersuchung nach anderen Auffälligkeiten suchen und kann genetische Tests am Fötus durchführen, wie z. B. anhand einer Amniozentese.

Die Ärzte versuchen eine spezifische Diagnose darüber zu stellen, was genau die Ursache für die Arthrogryposis multiplex congenita ist, damit sie für die Eltern eine Prognose stellen und diese eine Genberatung erhalten können.

Nach der Geburt führen die Ärzte eine körperliche Untersuchung durch und bemerken die starren Gelenke und Gliedmaßen des Babys. Ein Baby mit diesen Geburtsfehlern kann von einem Genetiker untersucht werden. Ein Genetiker ist ein Arzt, der auf Genetik spezialisiert ist (Genforschung und wie bestimmte Merkmale oder Eigenschaften von den Eltern an die Nachkommen weitergegeben werden). Es können Gentests an einer Blutprobe des Babys durchgeführt werden, um nach Chromosomen- und Genanomalien zu suchen. Mit diesen Tests kann festgestellt werden, ob eine bestimmte genetische Störung die Ursache ist und andere Ursachen ausgeschlossen werden können.

Untersuchungen der Muskeln, wie z. B. eine Muskelbiopsie (Entnahme einer Muskelprobe zur Untersuchung) und Elektromyografie (EMG) können durchgeführt werden, um den Ärzten zu helfen, zwischen verschiedenen Formen der Arthrogryposis zu unterscheiden.