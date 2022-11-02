Kyphose ist eine Verformung der Wirbelsäule, die einen Buckel verursacht.

(Siehe auch Übersicht zu Knochenerkrankungen bei Kindern.)

Der obere Rückenbereich wölbt sich dabei gewöhnlich etwas nach vorn. Bei einigen Kindern ist die Verformung stärker. Die übermäßige Verkrümmung kann:

Flexibel sein

Starr sein (strukturell)

Bei der flexiblen Kyphose können Kinder die Wirbelsäule begradigen, indem sie ihre Muskel anspannen, und die Rückenwirbel sind normal. Die Ursache ist nicht bekannt. Übungen zur Muskelstärkung können helfen, es ist jedoch keine andere spezielle Behandlung erforderlich.

Bei der starren Kyphose können Kinder die Wirbelsäule nicht begradigen, da einige der Rückenwirbel oben am Rücken keilförmig statt rechteckig sind. Gewöhnlich sind 3 oder mehr Rückenwirbel betroffen. Kinder werden sehr selten mit starrer Kyphose geboren. Sie entwickelt sich gewöhnlich erst später im Jugendalter. Es gibt verschiedene seltene Ursachen wie Frakturen, Infektionen und Krebs. Die häufigste Ursache ist jedoch die Scheuermann-Krankheit.

Kyphose verursacht häufig keine Symptome. Manchmal treten anhaltende leichte Rückenschmerzen auf. Die Störung fällt häufig nur dadurch auf, dass sich die Körperhaltung des Betroffenen verändert. Die Schultern hängen und sind nach vorn gezogen. Die Brustwirbelsäule ist stärker gekrümmt als normal, der Rücken kann sich sogar zu einem Buckel verformen. Bei einigen sind die Gliedmaßen viel länger als der Rumpf, ähnlich wie bei Menschen mit Marfan-Syndrom.

Eine leichte symptomlose Kyphose wird oft nur bei einer Routineuntersuchung erkannt. Ärzte können die Diagnose einer Kyphose durch Röntgenbilder der Wirbelsäule bestätigen.

Die Behandlung der Kyphose ist die gleiche wie bei der Scheuermann-Krankheit.

Kyphose: Ein Buckel

Kyphose 3D Model: