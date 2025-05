Stuhlinkontinenz bei Kindern

Die Hauptursache für Stuhlinkontinenz ist:

Verstopfung

Obschon es widersprüchlich erscheint, ist normalerweise Verstopfung die Ursache für eine Stuhlinkontinenz. Eine Verstopfung entsteht, wenn sich der Stuhlgang verzögert oder der Stuhl zu schwer auszuscheiden ist. Eine Verstopfung kann viele Ursachen haben, insbesondere auch seelische (z. B. Angst vor dem Toilettengang oder Stuhlgang) und auf die Ernährung bezogene (z. B. ballaststoffarme Ernährung).

Gelegentlich müssen die Kinder auf eine körperliche Ursache, wie eine Anomalie im Analbereich oder eine Erkrankung, wie die Hirschsprung-Krankheit oder Zöliakie, untersucht werden.

Manchmal führen auch psychische Probleme zur Stuhlinkontinenz.

Was auch immer die Ursache ist, solange der Stuhl im Darm verbleibt, wird ihm vom Dickdarm Wasser entzogen, wodurch der Stuhl härter wird. Da das Ausscheiden von großen, harten Stuhlmassen schmerzhaft sein kann, blockieren Kinder ihren Stuhldrang noch mehr, was zu einem Teufelskreis mit immer schlimmerer Verstopfung führt. Das Kind kann den verhärteten Stuhl möglicherweise nicht ausscheiden, der im Mastdarm verbleibt (impaktierter Stuhl). Dann kann sich weicher, feuchter Stuhl vom oberen Teil des Dickdarms an den harten Stuhlmassen vorbeischieben, was zur Stuhl-Inkontinenz führt.

Hält die Verstopfung an, dehnt sich die Enddarm- und Dickdarmwand aus. Wenn die Darmwand dauerhaft gedehnt wird, kann das Kind nicht mehr spüren, dass der Darm voll ist, und die Muskelkontrolle wird eingeschränkt, wodurch das Risiko weiter steigt, dass flüssiger Stuhl nicht zurückgehalten werden kann.