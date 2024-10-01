Überblick über Geburtsfehler der Nieren und Harnwege

Fehlbildungen der Harnwege können

Den Harnfluss blockieren oder verlangsamen

Den Urin von der Blase zurück in die Nieren fließen lassen (Harnreflux)

Alle Geburtsfehler, die den Harnfluss blockieren oder verlangsamen, können einen Harnstau verursachen, der Harnwegsinfektionen (HWI) oder die Bildung von Nierensteinen nach sich ziehen kann. Wenn der Harnfluss blockiert ist, kann dies Schmerzen oder eine Schädigung der Niere verursachen.

Ein Harnreflux kommt üblicherweise dann vor, wenn der Übergang zwischen den Harnleitern und der Blase von Fehlbildungen betroffen ist. Normalerweise lässt der Übergang den Urin nur in eine Richtung fließen, von den Nieren in die Blase. Fehlbildungen des Übergangs können den Urin von der Blase zurück in die Nieren fließen lassen (Harnreflux). Andere Fehlbildungen, die den Harnfluss blockieren, können auch den Druck in der Blase erhöhen und Harnreflux verursachen. Ein Reflux kann eine oder beide Seiten betreffen.

Harnreflux und/oder häufige Infektionen können mit der Zeit Nieren und Harnleiter schädigen. Nierenschäden können Bluthochdruck und in seltenen Fällen Niereninsuffizienz hervorrufen.

Schwere Fehlbildungen der Harnwege in einem Fötus können verursachen, dass nur wenig oder kein Urin produziert wird. Der Urin des Fötus ist Teil der Flüssigkeit, die den Fötus in der Gebärmutter umgibt (Fruchtwasser genannt). Wenn der Fötus nicht genug Urin abgibt, wird die Fruchtwassermenge reduziert. Ist zu wenig Fruchtwasser vorhanden, können Anomalien in der Entwicklung der Lungen, des Herzens, des Gesichts und der Gliedmaßen des Fötus auftreten. Schwere Fehlbildungen beim Fötus können noch in der Gebärmutter oder kurz nach der Geburt zum Tod führen.