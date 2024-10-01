Manchmal Miktionszystourethrografie oder Radionuklidzystografie

Ärzte vermuten einen Harnreflux, wenn Babys oder kleine Kinder eine Harnwegsinfektion haben, die schwerwiegend genug ist, um Fieber zu verursachen. Manche Kinder werden zu einem Arzt gebracht, weil sie ein Geschwisterteil haben, bei dem ein Harnreflux diagnostiziert wurde, und Geschwister von Kindern mit Harnreflux ein erhöhtes Risiko haben, die Erkrankung zu entwickeln. In beiden Fällen führen sie Folgendes durch: Ultraschalluntersuchung der Harnwege auf der Suche nach Auffälligkeiten.

Wenn die Ergebnisse der Ultraschalluntersuchung auffällig sind oder das Kind immer wieder Harnwegsinfektionen hat, kann der Arzt einen komplizierteren Test durchführen, die sogenannte Miktionszystourethrografie. Bei der Miktionszystourethrografie wird ein Katheter durch die Harnröhre in die Blase gelegt. Durch den Katheter wird Flüssigkeit geschickt, die man auf dem Röntgenbild sehen kann (Kontrastmittel). Anschließend wird eine Röntgenaufnahme vor und nach dem Wasserlassen des Kindes gemacht.

Die Radionuklidzystografie ähnelt der Miktionszystourethrografie, jedoch wird dabei ein radioaktiver Wirkstoff in die Blase eingebracht und mit einem Nuclear-Scanner Aufnahmen gemacht. Bei diesem Test werden die Eierstöcke bzw. Hoden des Kindes einer geringeren Strahlenmenge ausgesetzt als bei der Miktionszystourethrografie (MZUG). Ein Harnreflux kann nur mit einer Radionuklidzystografie oder Miktionszystourethrografie diagnostiziert werden.

Urintests werden ebenfalls durchgeführt, um eine Infektion wie zum Beispiel eine HWI zu erkennen.