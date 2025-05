Vorsorgeuntersuchungen bei Jugendlichen

Eine Untersuchung des Cholesteringehalts im Blut sollte bei allen Kindern zwischen 9 und 11 Jahren und erneut bei allen Jugendlichen zwischen 17 und 21 Jahren stattfinden. Bei Kindern oder Jugendlichen mit Übergewicht oder hohem Cholesterin in der Familiengeschichte können häufigere Tests empfehlenswert sein.

Jugendliche werden bei allen U-Untersuchungen anhand von einem Fragebogen auf Risikofaktoren für Tuberkulose (TB) untersucht. Kinder tragen ein Risiko, wenn sie mit TB in Berührung kamen, wenn sie in Gebieten der Welt geboren oder gereist sind, in denen TB häufig vorkommt (andere Länder als USA, Kanada, Australien, Neuseeland oder Nordeuropa), wenn ein Familienmitglied von ihnen mit TB infiziert ist, wenn ihre Eltern Immigranten sind oder enge Beziehungen zu Immigranten pflegen, die kürzlich aus einem Gebiet gekommen sind, in dem TB häufig vorkommt, oder wenn diese kürzlich in Haft waren. Bei Säuglingen mit Risikofaktoren werden dann üblicherweise Screening-Tests auf Tuberkulose durchgeführt.

Sexuell aktive Jugendliche können auf häufige sexuell übertragbare Infektionen wie etwa Gonorrhö (Tripper) und Chlamydien untersucht werden. Das Screening wird mithilfe von Urinproben oder Proben aus dem Mastdarm, der Harnröhre, dem Gebärmutterhals oder dem Rachen durchgeführt.

Ärzte können Jugendliche mindestens einmal zwischen dem 15. und 18. Lebensjahr auf eine Infektion mit dem humanen Immundefizienzvirus (HIV) untersuchen. Ein HIV-Screening sollte jedes Jahr bei Jugendlichen durchgeführt werden, die sexuell aktiv sind, eine andere sexuell übertragbare Krankheit haben oder sich Drogen spritzen oder gespritzt haben. Das Screening wird mit einer Blutprobe durchgeführt.

Das Screening für Frauen auf Gebärmutterhalskrebs beginnt im Allgemeinen im Alter von 21 Jahren. Das Screening wird mit einer Zellprobe durchgeführt, die dem Gebärmutterhals entnommen wird (Pap-Test ).

Alle Personen sollten routinemäßig mindestens einmal zwischen dem 18. und 79. Lebensjahr auf das Hepatitis-C-Virus (HCV) untersucht werden. Personen mit erhöhtem Risiko für eine HCV-Infektion, auch Personen, die früher Drogen genommen haben, die injiziert werden, oder die solche Drogen immer noch nehmen, sollten auf eine HCV-Infektion getestet und jedes Jahr nachuntersucht werden. Das Screening wird mit einer Blutprobe durchgeführt.

Die meisten regelmäßigen Gesundheitsvorsorgeuntersuchungen beinhalten ein psychosoziales Vorsorge- und Beratungsgespräch. Das Gespräch zur Vorsorgeuntersuchung beinhaltet Fragen im Hinblick auf das häusliche Umfeld, Bildungsgrad und Bildungsziele, Aktivitäten und Hobbys, risikoreiches Verhalten, psychische Gesundheit und emotionale Gesundheit. Ein Beratungsgespräch dreht sich gewöhnlich um die körperliche und psychosoziale Entwicklung, eine gesunde Lebensweise und die Vorbeugung von Verletzungen.