Psychosoziale Entwicklung bei Jugendlichen

In der Jugend liegt der Schwerpunkt auf der Entwicklung der eigenen Unabhängigkeit (Autonomie). „Wer bin ich, wohin gehe ich und wie stehe ich zu all diesen Menschen in meinem Leben?“ sind bei den meisten Jugendlichen Fragen, die sie beschäftigen. Diese Entwicklungsphase bietet Jugendlichen die Möglichkeit, mehr darüber zu erfahren, wie sie sich um ihre eigene Gesundheit kümmern und gesunde Verhaltensweisen annehmen können, geht aber häufig auch mit risikofreudigem Verhalten oder Anfälligkeit für Gesundheitsrisiken einher.

Das normale Verlangen des Jugendlichen nach mehr Freiheit kann mit dem instinktiven Verhalten der Eltern kollidieren, die ihr Kind vor Schaden bewahren möchten. Durch die Versuche auf vielen Ebenen zu wachsen, macht sich Frustration breit.

Die Jugendlichen sind um einiges unabhängiger und mobiler, als sie es in der Kindheit waren, daher können die Erwachsenen wesentlich weniger direkte physische Kontrolle auf sie ausüben. Unter diesen Umständen wird das Verhalten von Jugendlichen durch ihre eigene Entscheidungsfindung bestimmt, die noch nicht ausgereift ist. Den Eltern kommt jetzt eher eine beratende als eine kontrollierende Funktion zu.

Eine typische Form von Jugendlichen, ihre Unabhängigkeit auszuleben, ist, dass die von den Eltern aufgestellten Regeln hinterfragt oder angezweifelt und dabei manchmal auch gebrochen werden. Risiken einzugehen und Grenzen und Möglichkeiten auszureizen sind alles normale Handlungen und im Jugendalter entwicklungsgerecht. Viele Jugendliche beginnen z. B. damit, ein riskantes Verhalten an den Tag zu legen. Dazu gehören Aktivitäten wie schnelles Fahren. Viele fangen mit sexuellen Experimenten an und manche nehmen risikoreiche sexuelle Handlungen vor. Manche Jugendliche können mit dem Alkohol- und Substanzkonsum beginnen. Experten vermuten, dass dieses Verhalten teilweise darauf zurückzuführen ist, weil Jugendliche dazu neigen, ihre eigenen Fähigkeiten zu überschätzen, was eine Vorbereitung auf das Verlassen des häuslichen Umfelds darstellt. Studien zum Nervensystem belegen, dass die Bereiche des Gehirns, die Impulse unterdrücken, bis zum frühen Erwachsenenalter noch nicht völlig ausgereift sind.

Eltern/Betreuungspersonen und medizinische Fachkräfte müssen zwischen gelegentlichen Fehlentscheidungen, die bei dieser Altersgruppe zu erwarten sind, und einem Verhaltensmuster unterscheiden, bei dem tatsächlich eingegriffen werden muss. So sind etwa regelmäßiges Trinken, häufige Schlägereien, regelmäßiges unerlaubtes Schuleschwänzen und Stehlen als weitaus schwerwiegender zu beurteilen als vereinzelte Episoden solcher Regelverstöße. Wenn eine Verhaltensauffälligkeit die Funktionsfähigkeit eines Jugendlichen beeinträchtigt, sind ein Abfall der Schulleistungen und das Weglaufen von zu Hause einige der Warnzeichen. Besondere Sorge bereiten jene Fälle, in denen Jugendliche andere Menschen oder sich selbst schwer verletzen oder bei Streitigkeiten eine Waffe einsetzen.

Jugendliche, die Wärme und Unterstützung vonseiten ihrer Eltern spüren und deren Eltern klare Erwartungen an das Verhalten ihrer Kinder vermitteln, ihnen konsequent Grenzen setzen und diese auch überwachen, entwickeln seltener ernsthafte Probleme.