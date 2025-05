Substanzgebrauch unter Jugendlichen

Alkohol ist die von Jugendlichen am häufigsten gebrauchte Substanz. Die Umfrage „Monitoring the Future“ zur Anwendung von Drogen und Medikamenten ist eine Langzeitstudie zum Konsum von Suchtmitteln bei Jugendlichen, die vom National Institute on Drug Abuse in den USA durchgeführt wird. Aus dieser Umfrage ging hervor, dass im Jahr 2023 von den Jugendlichen bis zur 12. Klasse 46 % im vergangenen Jahr Alkohol ausprobiert hatten, 33 % im letzten Jahr betrunken gewesen waren, 24,3 % in den letzten 30 Tagen Alkohol konsumiert hatten und 10 % in den vergangenen 2 Wochen mehr als 5 Getränke in Folge konsumiert hatten.

Schwerer Alkoholkonsum kommt ebenfalls häufig vor. Beinahe 90 Prozent des Alkohols, der von Jugendlichen konsumiert wird, wird während eines Besäufnisses getrunken. Ein Besäufnis (Rauschtrinken) ist definiert als ein Muster des Alkoholkonsums, bei dem der Alkoholspiegel im Blut auf 80 Milligramm pro Deziliter (17,37 Millimol pro Liter) ansteigt. Die Anzahl der Getränke, die für einen Alkoholrausch erforderlich sind, hängt vom Alter und Geschlecht ab und kann bei jüngeren Mädchen nicht mehr als 3 Getränke innerhalb von 2 Stunden betragen. Da Jugendliche jedoch oft direkt aus der Flasche trinken oder sich selbst Getränke einschenken, kann die Trinkmenge sogar größer sein als ein sogenanntes „Standardgetränk“ für Erwachsene. Durch ein Besäufnis besteht das Risiko von Unfällen, Verletzungen, ungeschützten oder ungewollten sexuellen Aktivitäten und anderen bedauerlichen Situationen. Daher sollte Jugendlichen vom Alkoholkonsum abgeraten werden.

In einigen Gesellschaften wird in den Medien das Trinken als akzeptable, anerkannte oder sogar heilsame Methode zur Bewältigung von Stress, Traurigkeit oder psychischen Gesundheitsproblemen dargestellt. Trotz dieser Einflüsse können Eltern auf ihren Nachwuchs einwirken, indem sie klar ihre Erwartungen an den Jugendlichen kommunizieren, deutliche Grenzen setzen und die Einhaltung dieser Regeln überwachen. Jugendliche, deren Familienmitglieder übermäßig viel Alkohol konsumieren, können zu dem Schluss gelangen, dass ein derartiges Verhalten akzeptabel ist.

Manche Jugendliche, die anfangen Alkohol zu trinken, entwickeln später eine Alkoholkrankheit. Zu den Risikofaktoren für eine solche Erkrankung gehören das frühe Einsetzen des Alkoholkonsums sowie die erbliche Veranlagung. Jugendliche, die ein Familienmitglied mit einer Alkoholkrankheit haben, sollten über ihr erhöhtes Risiko für die Entwicklung einer Substanzgebrauchsstörung aufgeklärt werden und von einer medizinischen Fachkraft beraten und unterstützt werden.