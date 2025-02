Krebs entsteht, wenn Zellen entarten. Krebszellen sehen anders aus als normale Zellen, funktionieren nicht wie diese und wuchern unkontrolliert. Krebszellen können auf gesundes Gewebe in der Nähe übergreifen und dieses zerstören. In manchen Fällen können Krebszellen in entfernte Bereiche des Körpers wandern und sich dort verbreiten. Bei Krebs, der auf einen anderen Teil des Körpers übergegriffen hat, spricht man von einer metastasierten Krebserkrankung. Krebs kann sich in jedem Gewebe des Körpers bilden.

Was ist Brustkrebs? Brustkrebs entsteht dann, wenn die Zellen in der Brust entarten. Brustkrebs entsteht oft in den Drüsen, die Muttermilch produzieren, oder in den Milchgängen (die Gänge, durch welche die Milch von den Drüsen zu den Brustwarzen transportiert wird). Mit Ausnahme von Lungenkrebs sterben mehr Frauen an Brustkrebs als an jeder sonstigen Krebserkrankung.

Auch bei Männern kann es zu Brustkrebs kommen.

Wenn Sie wissen, wie Ihre Brüste normalerweise aussehen und sich anfühlen, können Sie Brustkrebs frühzeitig entdecken – sprechen Sie mit Ihrem Arzt, wenn eine Ihrer Brüste anders aussieht oder sich anders anfühlt.

Wenn Ihre Mutter, Schwester oder Tochter Brustkrebs hat, bekommen Sie auch mit erhöhter Wahrscheinlichkeit Brustkrebs – sprechen Sie mit Ihrem Arzt, um herauszufinden, wann Sie sich einem Screening (Test) unterziehen sollten.

Ein Mammogramm – eine Röntgenaufnahme Ihrer Brüste – ist ein weit verbreitetes Screeningverfahren für Frauen ab 40 Jahren oder Frauen mit erhöhtem Brustkrebsrisiko.

Die Behandlung sieht meist einen chirurgischen Eingriff vor und schließt häufig eine Strahlentherapie, eine Chemotherapie und hormonblockierende Medikamente mit ein.

Was sind die Ursachen von Brustkrebs? Die Ärzte wissen nicht genau, warum manche Frauen Brustkrebs bekommen. Es gibt jedoch mehrere Risikofaktoren: In den folgenden Fällen kommt es mit erhöhter Wahrscheinlichkeit zu Brustkrebs: Sie haben das BRCA1 - oder BRCA2 -Gen, das Brustkrebs auslöst

Sie sind älter als 50.

Sie haben schon einmal Brustkrebs gehabt.

Ihre Mutter, Schwester oder Tochter hatte Brustkrebs Auch Frauen ohne diese Risikofaktoren können Brustkrebs bekommen.

Was sind die Symptome von Brustkrebs? Das erste Symptom ist in der Regel: Ein schmerzloser Knoten in der Brust Wenn der Krebs bereits gewachsen ist: Der Knoten ist größer und fühlt sich hart und wie festgewachsen an.

Die Haut über dem Knoten ist möglicherweise warm, rot und geschwollen

Die Haut über dem Knoten weist möglicherweise Grübchen auf und sieht ledrig aus, wie die Haut einer Orange Wenn sich der Brustkrebs auf andere Bereiche des Körpers ausgebreitet hat, kann das erste Anzeichen ein Problem im betroffenen Körperteil sein, wie etwa Atemprobleme oder schmerzende oder schwache Knochen.

Woran erkennt der Arzt Brustkrebs? Wenn keine Symptome vorliegen Da Brustkrebs häufig vorkommt, führen die Ärzte auch bei Frauen, die keine Symptome aufweisen, Tests auf Brustkrebs durch. Diese Tests werden auch Screening genannt. Alle Frauen sollten sich einem Screeningverfahren auf Brustkrebs unterziehen lassen. Für die meisten Frauen beginnt das Screening ab einem Alter von 40 oder 50 Jahren. Die Screeningverfahren werden jährlich oder alle zwei Jahre bis zu einem Alter von ungefähr 75 Jahren vorgenommen. Screeningverfahren für Brustkrebs umfassen Folgendes: Mammogramm

Brustuntersuchungen

Manchmal MRT (Magnetresonanztomografie), wenn Ihr Risiko sehr hoch ist Ein Mammogramm ist eine spezielle Röntgenaufnahme der Brüste. Der Arzt nutzt diese zur Suche nach auffälligen Stellen in den Brüsten. So läuft die Mammografie ab: Sie ziehen Bluse und BH aus und streifen sich ein Gewand über, das vorne geöffnet werden kann.

Eine medizinisch-technische Fachkraft legt Ihre Brust zum Röntgen auf einen Objekttisch.

Ihre Brust wird mit einer Kunststoffabdeckung komprimiert, sodass sie möglichst flach ist

Die medizinisch-technische Fachkraft macht Röntgenaufnahmen Ihrer Brust von oben.

Die medizinisch-technische Fachkraft muss den Objekttisch und die Kunststoffabdeckung möglicherweise verschieben, um auch seitliche Aufnahmen Ihrer Brust machen zu können. Mammogramme sind eine der besten Methoden, um Brustkrebs frühzeitig zu entdecken. Es handelt sich aber nicht bei allen auffälligen Stellen, die gefunden werden, um Brustkrebs. Damit bestimmt werden kann, ob es sich bei einer auffälligen Stelle wirklich um Brustkrebs handelt, müssen Sie sich weiteren Tests unterziehen. Fragen Sie Ihren Arzt, wann Sie unter Berücksichtigung Ihres Alters und Ihres Gesundheitszustandes zum ersten Mal ein Mammogramm vornehmen lassen sollten. Eine Brustuntersuchung gehört zu den regelmäßigen körperlichen Untersuchungen. Bei einer Brustuntersuchung tastet der Arzt jede Brust mit den Fingern nach Knoten ab. Er sucht zudem nach vergrößerten Lymphknoten in den Achselhöhlen und oberhalb des Schlüsselbeins. Eine MRT kann vorgenommen werden, wenn Sie ein erhöhtes Brustkrebsrisiko aufweisen. Die MRT ist ein Verfahren, das mit starken Magnetfeldern arbeitet und so ein detailliertes Bild des Inneren Ihres Körpers erstellt. Mammografie: Früherkennung von Brustkrebs Wenn Symptome vorliegen Wenn Sie einen Knoten in der Brust oder andere Symptome von Brustkrebs haben, führt der Arzt bestimmte Tests auf Brustkrebs durch: Ultraschall (ein Test, bei dem mithilfe von Schallwellen bewegte Bilder des Inneren Ihrer Brust erstellt werden)

Mammogramm (falls noch keines erstellt wurde) Je nach den Symptomen und den Ergebnissen dieser Tests kann der Arzt auch Folgendes vornehmen: Entnahme von Flüssigkeit oder einer Gewebeprobe aus dem Knoten mithilfe einer Nadel

Entnahme des Knotens durch einen Einschnitt in die Haut zur Untersuchung unter dem Mikroskop (Biopsie) Nachdem Brustkrebs diagnostiziert wurde Wenn bei der Biopsie Krebszellen entdeckt wurden, führt der Arzt weitere Tests durch, um festzustellen, ob der Krebs auf hormonelle Behandlungen ansprechen dürfte. Der Arzt untersucht den Krebs zum Beispiel auf Östrogen-, Progesteron- und HER2-Rezeptoren. Zudem führt der Arzt Tests durch, um festzustellen, ob sich der Krebs ausgebreitet hat. Diese Tests umfassen in der Regel Folgendes: Bluttests

Röntgenaufnahme des Brustkorbs

Manchmal Knochenszintigrafie oder CT(Computertomografie)-Scan des Bauchraums Brustkrebsstadien Mit dem Stadium wird angezeigt, wie weit fortgeschritten die Krebserkrankung ist. Die Stadien sind von 0 bis 4 durchnummeriert und mit einem Buchstaben von A bis C versehen. Je tiefer die Nummer und der Buchstabe, desto wahrscheinlicher ist es, dass Sie Ihre Krebserkrankung überleben. Bei der Stadieneinteilung berücksichtigen die Ärzte Folgendes: Größe des Tumors

Ob sich der Krebs auf nahe gelegene Bereiche ausgebreitet hat, z. B. die Lymphknoten in der Achselhöhle

Ob sich der Krebs auf entfernte Bereiche des Körpers ausgebreitet hat, z. B. Lunge oder Knochen