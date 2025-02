Sichelzellanämie

Eine Sichelzellkrise (auch „Exazerbation“ genannt) kann durch alles, was den Sauerstoffgehalt im Blut verringert, kalte Temperaturen oder eine Krankheit ausgelöst werden. Eine Sichelzell-Schmerzkrise (vasookklusive Krise) ist eine Episode mit vermehrten Symptomen und kann aus einer Verschlimmerung der Anämie, Schmerzanfällen (oft im Brustkorb und in den Röhrenknochen der Arme und Beine) und manchmal Kurzatmigkeit bestehen. Die Bauchschmerzen können stark sein und es kann zu Erbrechen kommen, weshalb eine Milz- oder Lebersequestration zügig in Betracht gezogen werden sollte. Manchmal treten zusätzliche Komplikationen auf, wie z. B.:

Aplastische Krise: Beendigung der Bildung roter Blutkörperchen im Knochenmark während einer Infektion mit manchen Viren

Akutes Thoraxsyndrom: Durch Verschluss der Lungenkapillaren oder Infektion verursacht

Akute Milz- oder Lebersequestration (hepatische Sequestration) (große Ansammlung von Zellen in einem Organ): Rasche Vergrößerung von Milz oder Leber

Das akute Thoraxsyndrom kann zwar in allen Altersgruppen auftreten, es ist jedoch bei Kindern am häufigsten. Sie ist in der Regel durch starke Schmerzen und Atembeschwerden gekennzeichnet. Das akute Thoraxsyndrom kann tödlich verlaufen.

Bei Kindern kann eine akute Sequestration von Sichelzellen in der Milz (Sequestrationskrise) auftreten und zu einer Vergrößerung der Milz und einer Verschlechterung der Anämie führen. Eine akute Lebersequestration ist seltener, kann aber in jedem Alter auftreten.