Priapismus ist eine schmerzhafte Dauererektion ohne sexuelle Erregung. Betroffen sind meistens Jungen zwischen 5 und 10 Jahren und Männer zwischen 20 und 50 Jahren. (Siehe auch Übersicht der Symptome der Harnwege.)

Der Penis ist ein zylindrisches Organ, der aus 3 Schwellkörpern besteht, durch die das Blut strömen kann (erektiles Gewebe). Die 2 größeren Schwellkörper, die Corpora cavernosa, liegen nebeneinander. Der dritte Schwellkörper, der Corpus spongiosum glandis, umgibt die Harnröhre und bildet an der Penisspitze die konusförmige Eichel (Glans penis). Füllen sich diese Schwellkörper mit Blut, vergrößert sich sein Volumen und der Penis wird steif. Nun spannen sich die Muskeln rund um die Venen in der Leiste an, und verhindern den Abfluss des Blutes aus dem Penis, sodass dieser im erigierten Zustand bleibt.

Wussten Sie ...

Ischämischer Priapismus Meistens ist die Ursache für eine Dauererektion ein unzureichender Blutabfluss aus dem Penis. Das Blut staut sich und neues sauerstoffreiches Blut kann nicht in den Penis fließen. Dies führt zu einer Sauerstoffunterversorgung des Penis. Diese Störung wird als ischämischer Priapismus oder Low-Flow-Priapismus bezeichnet. Wenn eine Erektion länger als 4 Stunden andauert, treten starke Schmerzen auf. Es ist möglich, dass der Penis erigiert ist, während die Glans penis (Eichel) weich bleibt. Ein lang anhaltender Priapismus kann zu einer Erektionsstörung oder sogar zum Absterben von Penisgewebe führen. Der intermittierende Priapismus ist eine immer wiederkehrende Form des ischämischen Priapismus, bei dem sich Erektionsepisoden mit Episoden ohne Erektion abwechseln.

Nichtischämischer Priapismus Seltener tritt ein Priapismus aufgrund eines unkontrollierten Blutflusses in den Penis auf. Ein derartiger abnormaler Blutfluss ist meist die Folge einer Verletzung einer Arterie im Leistenbereich. Der nichtischämische Priapismus wird auch als High-Flow-Priapismus bezeichnet. Er ist nicht so schmerzhaft wie ein ischämischer Priapismus und kann nicht zum Absterben von Penisgewebe führen. Der Penis ist erigiert aber nicht vollkommen steif. Diese Form des Priapismus hat deutlich seltener eine Erektionsstörung zur Folge.

Ursachen einer Dauererektion Wahrscheinlich führen Anomalien der Blutgefäße, roten Blutkörperchen oder Nerven zu einem Blutstau im erektilen Gewebe des Penis. Manchmal lässt sich die Ursache für den Priapismus nicht feststellen. Häufige Ursachen Die Ursachen variieren in gewisser Weise abhängig vom Alter. Bei Männern ist der häufigste Grund eine Nebenwirkung von Medikamenten zur Behandlung einer Erektionsstörung Medikamente mit potenzfördernder Wirkung (Avanafil, Sildenafil, Tadalafil und Vardenafil) und potenzfördernden Wirkstoffen, die in den Penis injiziert werden (z. B. Alprostadil), können einen Priapismus verursachen. Bei Jungen sind die häufigsten Ursachen Bluterkrankungen (z. B. Sichelzellkrankheit und seltener Leukämie) Seltenere Ursachen Weniger häufige Ursachen sind: Prostatakrebs

Eine Verletzung des Penis oder des umliegenden Gewebes

Rückenmarksverletzung

Einnahme von Medikamenten (neben den Wirkstoffen, die zur Behandlung einer Erektionsstörung eingesetzt werden) wie bestimmte Antidepressiva (z. B. Trazodon) oder blutdrucksenkende Mittel, gerinnungshemmende Mittel, Kortikosteroide, Lithium, Antipsychotika, Kokain und Amphetamine

Beurteilung einer Dauererektion Die folgenden Informationen können helfen zu klären, wann man zum Arzt gehen sollte und was im Rahmen dieser Untersuchung zu erwarten ist. Warnsignale Bei Jungen und Männern mit Priapismus sind bestimmte Symptome unbedingt ernst zu nehmen. Hierzu gehören: Starke Schmerzen

Alter unter 10 Jahren

Kürzlich erfolgte Verletzung am Penis oder in der Leistengegend

Fieber und Nachtschweiß Wann ein Arzt zu konsultieren ist: Alle Jungen und Männer mit Priapismus sollten unverzüglich einen Arzt aufsuchen und sich behandeln lassen. Wenn die erwähnten Warnsignale hinzukommen, sollten weitere Untersuchungen erfolgen, um zu bestimmen, ob diesem Priapismus eine ungewöhnliche oder ernsthafte Ursache zugrunde liegt. Was der Arzt unternimmt: Der Arzt befragt den Patienten zunächst zu den Symptomen und der Krankengeschichte, bevor eine körperliche Untersuchung erfolgt. Die Befunde aus der Krankengeschichte und der körperlichen Untersuchung deuten häufig auf eine Ursache des Priapismus und auf die eventuell erforderlichen Untersuchungen hin (siehe Tabelle Einige Ursachen und Merkmale von Priapismus). Der Arzt fragt, Wie lange die Erektion bereits andauert

Ob der Patient Schmerzen hat

Ob eine Verletzung von Penis oder in der Leistengegend vorlag

Ob eventuell eine zugrunde liegende Erkrankung (z. B. Sichelzellkrankheit), die einen Priapismus auslösen könnte, vorliegt

Welche Substanzen eingenommen wurden, einschließlich Präparate gegen Erektionsstörungen und illegale Drogen. Hauptfokus des Arztes liegt in der Untersuchung des Genitalbereichs, um zu überprüfen, ob irgendetwas auf eine Verletzung oder Krebs hindeutet; es folgen jedoch auch eine Untersuchung des Bauchs sowie eine digital-rektale Untersuchung. Der Arzt entscheidet sich möglicherweise auch für eine neurologische Untersuchung, um festzustellen, ob eine Erkrankung des Rückenmarks vorliegt. Tabelle Einige Ursachen und Merkmale von Priapismus Tabelle Tests Ob und welche Testverfahren erforderlich sind, hängt von den Befunden der körperlichen Untersuchung und der Krankengeschichte ab. Häufig sind die Art des Priapismus (ischämisch oder nichtischämisch) und die Ursache ganz offensichtlich (z. B. Einnahme eines Medikaments zur Behandlung von Erektionsstörungen). Wenn es nicht ganz klar ist, ob es sich um einen ischämischen oder nichtischämischen Priapismus handelt, wird möglicherweise eine Blutprobe aus dem Penis entnommen, und auf Sauerstoff und andere Gase überprüft (arterielle Blutgasmessung). Möglicherweise erfolgt außerdem eine Duplex-Sonographie (spezielle Ultraschalluntersuchung zur Messung des Blutflusses und zur Darstellung der Struktur der entsprechenden Blutgefäße). Diese Testverfahren helfen dabei, einen ischämischen von einem nichtischämischen Priapismus zu unterscheiden. Die Ultraschalluntersuchung zeigt möglicherweise auch die Blutflussmuster und die anatomischen Anomalien, die bei der Entstehung des Priapismus eine Rolle spielen. Wenn die Ursache noch immer nicht klar ist, können weitere Untersuchungen auf Bluterkrankungen und Harnwegsinfektionen durchgeführt werden. Zu den Tests zählen Ein großes Blutbild

Urinuntersuchung und Urinkultur

Manchmal eine Hämoglobinelektrophorese, besonders bei Jungen und Männern afrikanischer oder mediterraner Herkunft Die Hämoglobinelektrophorese ist ein Bluttest zum Nachweis anomaler Hämoglobine (das Protein, das Sauerstoff in die roten Blutkörperchen transportiert), wie bei der Sichelzellkrankheit. Da es einigen Jungen und Männern unter Umständen unangenehm ist, den Arzt über einen eventuellen Konsum von illegalen Drogen zu informieren, wird in manchen Fällen ein Drogenscreening durchgeführt. Gelegentlich wird eine Computertomographie (CT) oder eine Magnetresonanztomographie (MRT) vorgenommen.

Behandlung einer Dauererektion Einfache Maßnahmen, die sofort ergriffen werden können, wie Auflegen von Eis, Treppen steigen oder beides. Nichtsdestotrotz handelt es sich bei dem Priapismus um einen Notfall. Die Behandlung sollte schnellstmöglich erfolgen, vorzugsweise durch einen Urologen in der Notaufnahme. Jungen und Männer mit starken Schmerzen erhalten zunächst ein Schmerzmittel (Analgetikum). Bei einem ischämischen Priapismus sind weitere Maßnahmen erforderlich. Nachdem der Penis mit einem Lokalanästhetikum betäubt wurde, wird dem Patienten eventuell ein Medikament in den Penis injiziert, das die Blutgefäße, die den Penis versorgen, verengt (z. B. Phenylephrin) und auf diese Weise die Blutzufuhr zum Penis und die damit verbundene Schwellung verringert. Der Arzt kann außerdem mit einer Spritze Blut aus dem Penis entnehmen (Aspiration). Durch die Blutentnahme können der Druck und die Schwellung reduziert werden. In manchen Fällen werden auch die Venen des Penis mit einer Kochsalzlösung durchspült, um das sauerstoffarme Blut oder Blutgerinnsel zu entfernen. Diese Maßnahmen können wiederholt werden. Wenn diese Maßnahmen keine Wirkung zeigen, kann ein chirurgischer Shunt geschaffen werden. Ein Shunt ist eine künstlich angelegte Verbindung zur Umleitung des übermäßigen Blutflusses, mit dem Ziel, die normale Blutzirkulation im Penis wiederherzustellen.