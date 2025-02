Infektiöse Bindehautentzündung

Antibiotika helfen nur bei einer durch Bakterien verursachten Konjunktivitis. Da eine Unterscheidung zwischen einer durch Bakterien oder Viren verursachten Konjunktivitis manchmal schwierig ist, verschreiben einige Ärzte in allen Fällen von Konjunktivitis Antibiotika. Bei einer bakteriellen Infektion kann der Augenarzt antibiotikahaltige Augentropfen oder Salben verordnen, wie etwa Moxifloxacin, Ciprofloxacin oder Trimethoprim/Polymyxin. Diese Medikamente sind gegen viele Bakterienarten wirksam und werden sieben bis zehn Tage lang verabreicht. Augentropfen sind in der Regel wirksam. Doch werden manchmal Salben eingesetzt, da sie länger halten, wenn das Auge stark tränt. Einige Personen wenden jedoch lieber keine Salben an, da diese über bis zu 20 Minuten nach dem Auftragen zu verschwommener Sicht führen können.

Eine Adulte Einschlusskonjunktivitis erfordert die Behandlung mit Antibiotika, wie zum Beispiel Azithromycin, Doxyzyklin, oder Erythromycin, die oral eingenommen werden.

Eine Gonokokken-Konjunktivitis kann mit einer einzelnen Ceftriaxon-Injektion und einer einzigen oralen Dosis Azithromycin (oder eine Woche lang orales Doxycyclin) behandelt werden.

Einer Bindehautentzündung bei Neugeborenen wird durch routinemäßige Verabreichung von Silbernitrattropfen (in den USA nicht verfügbar) oder Erythromycin-Salbe an alle Neugeborenen vorgebeugt. Falls es trotz dieser Behandlungen zu einer Infektion kommt, erhalten die Neugeborenen Medikamente gegen das Bakterium, das die Infektion verursacht. Durch Neisseria gonorrhoeae verursachte Infektionen werden mit Ceftriaxon behandelt, das entweder intravenös verabreicht oder in den Muskel gespritzt wird. Durch Chlamydia trachomatis verursachte Infektionen werden mit Erythromycin behandelt. Die Eltern sollten ebenfalls mitbehandelt werden.