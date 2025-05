Wie jedes andere lebende Gewebe ist auch das Auge von der kontinuierlichen Produktion neuer Zellen abhängig, um die alten zu ersetzen. Diese Produktion geschieht auch an der Stelle, an der die Hornhaut sich an die Bindehaut anschließt (der sogenannte Limbus). Bestimmte Arten von Verletzungen (zum Beispiel schwere Verätzungen mit Chemikalien oder längeres übertriebenes Tragen von Kontaktlinsen) beschädigen diese limbalen Stammzellen so sehr, dass sie nicht mehr genügend neue Zellen bilden können, um die Hornhaut bedeckt zu halten. Infektionen und Narbenbildung können die Hornhaut angreifen. Eine Hornhauttransplantation ersetzt die limbalen Stammzellen nicht und ist daher nicht von Vorteil.

Stammzellen können aus dem Limbus des anderen, gesunden Auges des Patienten oder dem einer kürzlich verstorbenen Person transplantiert werden, was das Problem manchmal löst oder mildert. Nachdem die Stammzellen eines verstorbenen Spenders transplantiert wurden, erhält der Patient Medikamente, die das Immunsystem unterdrücken, damit der Körper das Transplantat nicht abstößt (siehe Unterdrückung des Immunsystems).