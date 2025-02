Ein Trachom betrifft gewöhnlich beide Augen. Die Bindehäute (die Membranen, die das Augenlid auskleiden und das Weiße des Auges bedecken) entzünden sich, werden rot und gereizt, und die Augen tränen übermäßig. Die Augenlider schwellen an. Es kommt zu einer Empfindlichkeit gegenüber hellem Licht.

Trachom Bild © Springer Science+Business Media

In späteren Krankheitsstadien wachsen Blutgefäße allmählich in die Hornhaut ein (sogenannte Neovaskularisation), was die Sehschärfe mindert. Bei einigen Betroffenen vernarben die Augenlider derart, dass sich die Wimpern einwärts biegen (Trichiasis). Wenn die Person blinzelt, reiben die Augenwimpern gegen die Hornhaut, was Infektionen und oft bleibende Schäden verursacht. Ein beeinträchtigtes Sehvermögen oder Blindheit entstehen in etwa 5 % der Fälle von Trachomen.