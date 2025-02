Ärzte stellen zunächst immer Fragen zu den Symptomen und zur Krankengeschichte des Patienten. Darauf folgt eine körperliche Untersuchung. Die Befunde aus der Krankengeschichte und der körperlichen Untersuchung deuten häufig auf eine Ursache und auf die eventuell erforderlichen Untersuchungen hin (siehe Tabelle Einige Ursachen und Merkmale vorgewölbter Augen).

Der Arzt fragt,

wie lange die Vorwölbung bereits besteht

ob beide Augen sich vorwölben

ob die Vorwölbung sich zu verschlimmern scheint

ob der Patient andere Symptome aufweist, wie etwa Trockenheit, erhöhte Produktion von Tränen, Doppeltsehen, einen Verlust des Sehvermögens, Reizungen oder Schmerzen.

ob der Patient unter Symptomen einer Schilddrüsenüberfunktion (Hyperthyreose) leidet, wie etwa Hitzeempfindlichkeit, vermehrtes Schwitzen, unkontrollierte Bewegungen (Tremor), Angstzustände, erhöhter Appetit, Durchfall, Herzklopfen und Gewichtsverlust

Eine Vorwölbung, die sich schnell entwickelt hat (im Verlauf einiger Tage) deutet auf andere Ursachen hin als eine Vorwölbung, die über mehrere Jahre hinweg entstanden ist. Eine sich schnell entwickelnde Vorwölbung in nur einem Auge deutet auf eine Blutung in der Augenhöhle hin, was nach einem chirurgischen Eingriff oder einer Verletzung geschehen kann, oder auf eine Infektion oder Entzündung in der Augenhöhle. Eine sich langsam herausbildende Vorwölbung weist auf Morbus Basedow hin (wenn sie beide Augen betrifft), oder auf einen Tumor (wenn sie nur ein Auge betrifft).

Die körperliche Untersuchung konzentriert sich auf die Augen. Der Arzt untersucht die Augen mithilfe einer Spaltlampe (ein Instrument, mit dem der Arzt das Auge unter starker Vergrößerung untersuchen kann) auf Rötung, Wunden und Reizungen. Der Arzt untersucht, ob die Augenlider sich ebenso schnell bewegen wie der Augapfel, wenn der Patient nach unten blickt, und er prüft, ob der Patient starrt. Sich langsam bewegende Augenlider und Starren können auf Morbus Basedow hinweisen.

Zudem kann der Arzt auch nach anderen Anzeichen suchen, die auf eine Überfunktion der Schilddrüse hinweisen, z. B. einer erhöhten Herzfrequenz, Zittern und eine geschwollene oder empfindliche Schilddrüse im Hals.