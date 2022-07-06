مقدّمةٌ عن المشاكل عند المراهقين

بالنسبة إلى مُعظم الأطفال، تكون مرحلة المراهقة فترة من الصحة البدنية الجيدة.ترتبطُ المشاكل الأكثر شُيُوعًا في أثناء مرحلة المراهقة بالأمور التالية:

تنطوي الأَسبَاب الرئيسية للوفاة والإعاقة عند المراهقين على:

حوادث العربات الآلية وغيرها من الحوادث غير المقصودة (الحوادث)

الإصابات أو الوفاة الناجمة عن العنفِ بين الأشخاص (جرائم القتل)

الانتِحار

في أثناء هذه المرحلة من النمو، يبدأ المراهقون بالانتقال من مرحلة الطفولة إلى مرحلة البلوغ،وتُحدَد مسائلُ الاستقلالية، والهوية، والجنسانية، والعلاقات هذه المرحلة النمائية.قد تحدُث مشاكلُ الصحة النفسية، مثل اضطرابات المزاج، واضطرابات القلق، والاضطرابات الأخرى (مثل الفُصَام)، أو تُصبِح واضحةً أولاً في أثناء مرحلة المراهقة.يُعدُّ الانتحار سببًا رئيسيًا للوفاة بين أفراد هذه الفئة العمرية.بالإضافة إلى ذلك، فإن وباء كوفيد-19 والاستجابة العالمية له، بما في ذلك التغييرات في الروتين اليومي والجداول الزمنية المدرسية، أثرت في الصحة النفسية للكثير من المراهقين.

بالنسبة إلى اضطرابات الأكل، مثل القَهَم العُصابِيّ anorexia nervosa والنُهام العُصابي bulimia nervosa، فهي تحدث في معظم الأحيان في أثناء مرحلة المراهقة، وتكون أكثر شُيُوعًا عند البنات.يُمكن أن يُؤدِّي العديد من السُّلُوكيات غير الصحية التي تبدأ في أثناء مرحلة المراهقة، مثل استهلاك نظام غذائيّ سيء، والبدانة، والتدخين، وتعاطي الموادّ، والعنف، إلى مشاكل صحية فورية أو اضطرابات طويلة الأجل أو تردِّي الصحَّة في وقت لاحق من الحياة.