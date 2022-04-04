التغيُّراتُ الشخصية والسُّلُوكيَّة

سوف يقوم الأطباءُ في البداية بتوجيه بضعة أسئلة للاستفسار عن أعراض الشخص وتاريخه الطبي؛ثم يجري الأطباء فحصًا سريريًا، بما في ذلك: الفحص العصبي مع فحص الحالة الذهنية (الذي يقيّم القدرة على الانتباه والذاكرة والمزاج والقدرة على التفكير بشكلٍ مُجَرَّد، واتباع الأوامر، واستخدام اللغة، من بين أشياء أخرى).وما يجدونه خلال أخذ التاريخ المرضي وإجراء الفَحص السَّريري غالبًا ما يشير إلى سبب محتمل للتغيُّرات وإلى الاختبارات التي قد يحتاجون إلى القيام بها (انظر بعض أسباب وملامح تغيُّرات السلوك والشخصيَّة).

وتشتمل الأسئلة على وقت بدء الأَعرَاض؛فالعديدُ من الاضطرابات النفسية تبدأ في سني مراهقة الشخص أو العقد الثاني من عمره.وإذا بدأ الاضطرابُ النفسي خلال منتصف العمر أو في وقتٍ لاحق، وخاصَّة إذا لم يكن هناك سببٌ واضح (مثل فقدان شخص مقرَّب)، فالسبب هو اضطرابٌ جسدي على الأرجح.ومن المرجَّح أيضًا أن يكونَ الاضطرابُ البدني أو الجَسَدي هو السبب عندما تتغيَّر الأَعرَاض النفسية بشكلٍ ملحوظ خلال منتصف العمر أو في وقتٍ لاحق لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابٍ نفسي مزمن.وإذا بدأت التغيُّرات مؤخرًا بشكل مفاجئ في المَرضَى من أيِّ عمر، يسأل الأطباء عن الظروف أو الحالات التي يمكن أن تؤدِّي إلى هذه التغيُّرات؛فعلى سَبيل المثال، يسألون عمَّا إذا كان المَرضَى قد بدأوا للتوِّ أو توقَّفوا عن أخذ دواء بوصفة طبِّية أو دواء ترويحي.

كما يسألون أيضًا عن الأَعرَاض الأخرى التي قد تشير إلى السبب، مثل:

الخَفَقان: ربَّما فرط نشاط الغدَّة الدرقية أو استخدام أو سحب دواء ما

الرُّعاش: داء باركنسون أو سحب أحد الأدوية

صعوبة المشي أو الكَلام: التصلُّب المتعدِّد، أو داء باركنسون، أو السَّكتة الدماغية، أو التسمُّم بالأفيونيات أو المهدِّئات

الصُّداع: عدوى الدماغ، أو ورم في الدماغ، أو نزف دماغي

الخدر أو الوخز: السكتة الدماغية، أو التصلُّب المتعدد، أو نقص أحد الفيتامينات

كما يُسأَل المَرضَى عما إذا كانوا قد جَرَى تشخيصُ وعِلاج اضطرابٍ نفسي أو صرعي لديهم سابقًا.وإذا كان قد جَرَى علاجُهم من أجل ذلك، يسأل الأطبَّاء عمَّا إذا كانوا قد توقَّفوا عن تناول أدويتهم أو خفَّضوا الجرعة.ولكن، بما أنَّ الأشخاصَ الذين يعانون من اضطرابات نفسية قد تحدث لديهم اضطرابات بدنيَّة أيضًا، لذلك لا يفترض الأطباء تلقائيًا أن أيَّ سلوكٍ جديد غير طبيعي سببه الاضطراب النفسي.

يستفسر الأطباء عن الاضطرابات الجسدية التي يعاني منها الأشخاص (مثل داء السكَّري) وعن نمط حياتهم (مثل الحالة الاجتماعية، والوظيفة، والخلفية التعليمية، واستعمال الكحول، والتبغ، والأدوية الترويحية، وترتيبات المعيشة).كما يسألون عمَّا إذا كان أفراد العائلة قد عانَوا من أيَّة اضطراباتٍ جسدثيَّة يمكنها التَّسبُّبُ في حدوث الأعراض الذهنية (مثل التصلّب المتعدّد).

وفي أثناء الفَحص السَّريري، يبحث الأطباء عن علامات الاضطرابات الجسدية التي قد تسبب تغيرات في الحالة الذهنية أو النفسية، وخاصَّة ما يأتي:

الحمَّى أو تسرّع القلب (ممَّا يشير إلى وجود عدوى أو سحب الكحول أو استخدام الأمفيتامينات أو الكوكايين بجرعاتٍ عالية)

تخليط ذهنِي أو هذيان (يشيران إلى التسمم بالعقاقير أو الانسحاب)

الشذوذات في أثناء الفحص العصبي، مثل صعوبة تشكيل الكلمات أو فهم اللغة (ربما تشير إلى اضطراب في الدماغ)

من المرجَّح أن ينجمَ التَّخليط الذهنِي والهذيان عن اضطرابٍ جسدي؛ونادرًا ما يَحدث ذلك عندَ الأشخاص الذين يعانون من اضطراباتٍ نفسية.ولكنَّ العديدَ من الاضطرابات الجسدية التي تسبِّب تغيُّراتٍ في السُّلُوك لا تسبِّب التَّخليط الذهنِي أو الهذيان، غير أنَّها غالبًا ما تسبِّب أعراضًا أخرى قد تبدو وكأنها اضطراب نفسي.

يقوم الأطباء بحني عنق الشخص إلى الأمام؛فإذا كان ذلك صعبًا أو مؤلمًا، قد يكون التهابُ السَّحايا هو السبب.كما يفحصون السَّاقين والبطن بحثًا عن التورُّم، والذي قد ينجم عن فشل الكلى أو الكبد.وإذا كان الجلدُ أو بياض العينين يبدوان بلونٍ أصفر، قد يكون السببُ هو فشل الكبد.

قد يفحص الأطبّاء باطن العينين بجهاز محمول باليد يبدو مثل ضوء وامض صغير (يُدعى منظار العين).إذا رأى الأطباء تورمًا في جزء من العصب البصري (وذمة حليمة العصب البصري)، قد يكون الضغط داخل الجمجمة مرتفعًا، ويمكن أن تكون الأورام أو النزف في الدماغ هما السبب في الأعراض النفسية.