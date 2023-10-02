مقدّمة لأعراض اضطرابات الدماغ والحبل الشوكي والأعصاب

تُسمَّى الاضطراباتُ التي تصيب الدِّماغ والحبل الشوكي والأعصاب بالاضطرابات العصبية.

ويمكن أن يوجدَ اختلافٌ كبيرٌ في الأعراض العصبية - الأعراض الناجمة عن اضطرابٍ يُصيبُ كاملَ الجهاز العصبي أو جزءًا منه - لأن الجهاز العصبي يضبط الكثير من وظائف الجسم المختلفة.يمكن أن تشتملَ الأعراضُ على جميع أشكال الألم، بما في ذلك الصُّدَاع وألم الظهر.تعتمد العضلاتُ وإحساس الجلد والحواس الخاصة (النظر والذوق والشم والسمع) وغيرها من الحواس على عمل الأعصاب بشكلٍ طبيعي.وبذلك، يمكن أن تشتملَ أعراضُ الجهاز العصبي على ضُعف العضلات أو نقص التناسُق والإحساس غير الطبيعي في الجلد واضطرابات البصر والذوق والشم والسمع.

يمكن أن تؤثِّر اضطراباتُ الجهاز العصبي في النوم، ممَّا يجعل الشخص قلقًا أو مضطربًا قبلَ الخلود إلى النَّوم، وبذلك يشعر بالتعب والنعاس في أثناء النهار.

قد تكونَ الأعراضُ العصبية طفيفة (مثل تنميل القدم) أو مهدّدة للحياة (مثل الغيبوبة بسبب السكتة الدماغية).

ما هو العَرَضُ العصبي؟

تُساعد الملامحُ ونمطُ الأَعرَاض الأطباءَ على وضع تشخيص الاضطراب العصبي.كما يقوم الأطباء بإجراءالفحص العصبي، الذي يمكنه اكتشاف اضطرابات الدماغ والحبل الشوكي والأعصاب في أجزاء أخرى من الجسم (الأعصاب المحيطية).

تشتمل الأعصابُ المحيطية على ما يلي:

الأعصاب التي تصل الرأس، والوجه، والعينين، والأنف، والأذنين وعضلاتهما بالدماغ (الأَعصابُ القِحفِيَّة)

الأعصاب التي تصل الحبل الشوكي ببقية الجسم: 31 زوجًا من الأعصاب الشوكيَّة

الأعصاب التي تسير في جميع أنحاء الجسم

تحمل بعضُ الأعصاب المحيطية (الأعصاب الحِسِّيَّة) معلومات حسيَّة (حول أشياء مثل الألم ودرجة الحرارة والاهتزاز والروائح والأصوات) إلى الحبل الشوكي ثم إلى الدماغ.وتحمل أعصابٌ أخرى (الأعصاب الحركية) إشاراتٍ تضبط حركة العضلات من الدماغ عبر الحبل الشوكي إلى العضلات.كما توجد أعصابٌ أخرى (يُطلَق عليها الأَعصابُ المُستَقِلَّة autonomic nerves) تحمل معلومات عن الجسم والبيئة الخارجية إلى الأعضاء الداخلية، مثل الأوعية الدَّمويَّة والمعدة والأمعاء والكبد والكليتين والمثانة.وكردَّة فعلٍ على هذه المعلومات، تُحفِّز الأَعصابُ المُستَقِلَّة أو تُثبِّط الأعضاء التي تُعصِّبها.تعمل هذه الأعصابُ تلقائيًا (بشكلٍ مستقل)، دون أن يُدركَ الشخص ذلك.

وفي حالة تضرُّرِ الأعصاب الحَركيَّة، قد تضعُف العضلات أو تصابَ بالشلل.أمّا في حالة تضَرَر الأعصاب الحِسِّيَّة، فيمكن أن يشعرَ الشخص بأحاسيس غير طبيعية أو قد يضعف الإحساس أو النظر أو أيَّة حاسَّةٍ أخرى أو قد تُفقد.وأمّا في حالة تضرُّر الأعصاب المُستَقِلَّة، فقد يحدث خللٌ في وظيفة العضو الذي تقوم بتنظيم عمله؛فمثلًا، قد لا يرتفع ضغط الدَّم كما يحدث عندَ وقوف الشخص عادةً، وقد يشعر الشخص بخفَّة الرَّأس.