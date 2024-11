Viêm cầu thận sau nhiễm trùng (PIGN)

Bằng chứng lâm sàng của nhiễm trùng gần đây

Xét nghiệm nước tiểu điển hình cho thấy có hồng cầu (RBC) biến dạng, trụ hồng cầu, protein niệu, bạch cầu (WBC) và tế bào ống thận.

Thường có giảm bổ thể máu.

PIGN sau nhiễm liên cầu được gợi ý qua tiền sử bị viêm họng hoặc bệnh chốc lở cùng với các triệu chứng điển hình của PIGN hoặc các phát hiện tình cờ trên xét nghiệm nước tiểu. Bằng chứng về giảm bổ thể máu là cần thiết để xác định chẩn đoán.

Các xét nghiệm cần làm để xác định chẩn đoán phụ thuộc vào các dấu hiệu lâm sàng. Các kháng thể kháng Antistreptolysin O, hyaluronidase và kháng thể kháng dexyribonuclease (kháng DNAase) thường được đánh giá. Cũng thường đo nồng độ creatinine huyết thanh và bổ sung (C3 và CH50 [tổng hoạt động bổ sung tán huyết]); tuy nhiên, ở những bệnh nhân có biểu hiện lâm sàng điển hình, một số xét nghiệm có thể được bỏ qua. Đôi khi các xét nghiệm khác được thực hiện. Sinh thiết giúp xác định chẩn đoán nhưng hiếm khi cần thiết.

Nồng độ Antistreptolysin O, bằng chứng xét nghiệm thường gặp nhất của nhiễm khuẩn liên cầu gần đây, tăng và duy trì sự tăng trong nhiều tháng ở khoảng 75% bệnh nhân viêm họng và khoảng 50% bệnh nhân bị chốc lở, nhưng nó không đặc hiệu. Xét nghiệm streptozyme, giúp đánh giá thêm kháng thể kháng hyaluronidase, kháng dexyribonuclease và các hiệu giá kháng thể khác phát hiện 95% viêm họng gần đây do liên cầu và 80% các nhiễm trùng da.

Xét nghiệm nước tiểu thường cho thấy protein niệu (0,5 đến 2 g/m2/ngày); hồng cầu biến dạng; bạch cầu; các tế bào ống thận và có thể có trụ hồng cầu, trụ bạch cầu và các trụ hạt. Tỷ lệ protein/creatinine niệu trong mẫu nước tiểu bất kỳ thường trong khoảng 0,2 đến 2 (bình thường < 0,2) nhưng thỉnh thoảng có thể ở mức thận hư (≥ 3).

Creatinine huyết thanh có thể tăng nhanh nhưng đỉnh thường dưới mức cần phải lọc.

Nồng độ C3 và CH50 giảm trong thời gian bệnh hoạt động và trở lại bình thường trong vòng 6 tuần đến 8 tuần ở 80% số trường hợp PIGN; Nồng độ C1q, C2 và C4 chỉ giảm tối thiểu hoặc vẫn bình thường. Cryoglobulin máu có thể xuất hiện hoặc kéo dài trong vài tháng, trong khi đó các phức hợp miễn dịch tuần hoàn chỉ phát hiện được trong vài tuần.

Mẫu sinh thiết cho thấy cầu thận tăng sinh tế bào và giãn rộng, ban đầu là xâm nhập bạch cầu đa nhân trung tính và sau đó là xâm nhập các bạch cầu đơn nhân. Sự tăng sản tế bào biểu mô là một dấu hiệu sớm, thoáng qua. Vi huyết khối có thể xảy ra; nếu tổn thương nặng, huyết động rối loạn do tăng sinh tế bào và phù nề cầu thận gây ra thiểu niệu, thỉnh thoảng kèm theo tổn thương hình liềm biểu mô (hình thành trong khoang Bowman do tăng sản tế bào biểu mô). Tăng sinh tế bào nội mô và tế bào gian mạch và vùng gian mạch thường giãn rộng do phù và chứa các bạch cầu đa nhân trung tính, tế bào chết, mảnh vỡ tế bào và các lắng đọng điện tử dưới biểu mô.

Các mẫu sinh thiết làm nổi bật các đặc điểm của viêm cầu thận nhiễm trùng Viêm cầu thận nhiễm trùng (tăng tế bào kèm theo thâm nhiễm bạch cầu trung tính) Tăng tế bào nội mô và gian mạch kèm theo thâm nhiễm bạch cầu trung tính (nhuộm bạc Jones ×400). Hình ảnh do bác sĩ Agnes Fogo và American Journal of Kidney Diseases' Atlas of Renal Pathology cung cấp (xem www.ajkd.org). Viêm cầu thận sau nhiễm khuẩn (biểu mô hình liềm) Biểu mô hình liềm đặc biệt phổ biến khi sinh thiết thực hiện ở giai đoạn muộn, sau khi không có đáp ứng với điều trị. Mô hình liềm đã bị vỡ bao Bowman (nhuộm bạc Jones, ×200). ... đọc thêm Hình ảnh do bác sĩ Agnes Fogo và American Journal of Kidney Diseases' Atlas of Renal Pathology cung cấp (xem www.ajkd.org). Viêm cầu thận sau nhiễm khuẩn (nhuộm huỳnh quang miễn dịch) Trong hình ảnh bên trái, nhuộm huỳnh quang miễn dịch với kháng IgG cho thấy sự lắng đọng IgG không đều trong các quai mao mạch (×400). Trong hình ảnh bên phải, nhuộm huỳnh quang miễn dịch với kháng C3 chứng tỏ sự lắng đọng C3 dạng hạt rải rác trong thành mao mạch (×400). ... đọc thêm Hình ảnh do bác sĩ Agnes Fogo và American Journal of Kidney Diseases' Atlas of Renal Pathology cung cấp (xem www.ajkd.org). Viêm cầu thận sau nhiễm khuẩn (lắng đọng phức hợp miễn dịch) Các lắng đọng phức hợp miễn dịch hình bướu (màu xám đen) kèm theo xóa chân giả rộng và tăng sinh nội mao mạch được quan sát thấy trên ảnh hiển vi điện tử truyền qua (×11.250). ... đọc thêm Hình ảnh do bác sĩ Agnes Fogo và American Journal of Kidney Diseases' Atlas of Renal Pathology cung cấp (xem www.ajkd.org).

Kính hiển vi miễn dịch huỳnh quang thường cho thấy có lắng đọng phức hợp miễn dịch IgG và bổ thể dưới hình ảnh dạng hạt. Trên kính hiển vi điện tử, các lắng đọng này có hình bán nguyệt hay hình đường cong lồi và nằm trong lớp dưới biểu mô. Sự có mặt của những lắng đọng này và các lắng đọng nhỏ trong gian mạch và lớp dưới biểu mô gợi ý có tình trạng viêm qua trung gian bổ thể dẫn đến phá hủy cầu thận. Kháng nguyên chính có thể là zymogen cysteine proteinase ngoại độc tố B (Zymogen/SPE B).