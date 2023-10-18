Деякі причини відстрочення або відхилення донорства крові*
Причина
Результат донорства
Коментар
Відмова
Включає всіх осіб, в яких будь-коли був позитивний результат аналізу на ВІЛ-інфекцію
Включає всіх осіб, які будь-коли приймали будь-які лікарські препарати для лікування ВІЛ-інфекції
Діяльність, яка підвищує ризик ВІЛ-інфекції†
Відстрочення
Зачекайте 2 роки після останнього використання будь-яких ін’єкційних лікарських препаратів для профілактики ВІЛ-інфекції (тобто противірусних препаратів ПП та ВП тривалої дії)
Зачекайте 3 місяці після останнього перорального (досередини) прийому будь-яких лікарських препаратів для профілактики ВІЛ-інфекції (тобто противірусних препараті ПП та ВП)
Зачекайте 3 місяці з моменту останньої діяльності, пов'язаної з високим ризиком. Такі види діяльності включають:
Відстрочення
Донорство дозволяється після усунення анемії
Астма, тяжка
Відмова
—
Застосування бичачого інсуліну (через ризик розвитку варіанту хвороби Кройтцфельдта-Якоба)
Відмова
Люди, які коли-небудь застосовували коров'ячий інсулін з 1980 року: Не відповідають критеріям донорства
Рак із залученням клітин крові (наприклад, лейкоз, лімфома, мієлома)
Відмова
Такі люди не можуть бути донорами, навіть якщо вони не хворіють на рак
Інші види раку (тобто не пов'язані з клітинами крові)
Відстрочення
Люди можуть бути донорами, якщо вони не хворіють на рак, і лікування було завершено більше ніж 12 місяців тому
Люди з легкими формами, що піддаються лікуванню (наприклад, малим раком шкіри), які були повністю видалені, можуть стати донорами раніше, ніж через 12 місяців
Відмова
—
Захворювання серця, важке
Відмова
Будь-яке захворювання серця повинно бути оцінене та проведене медичне лікування, і в людини не повинно бути симптомів, пов'язаних із серцем, протягом останніх 6 місяців
Вплив вірусу гепатиту
Відстрочення
Зачекайте 12 місяців після можливої експозиції
Відмова
Пацієнт не може бути донором, якщо у нього коли-небудь був діагностований вірусний гепатит В або С, або якщо у нього коли-небудь був позитивний результат аналізу на вірусний гепатит В або С.
Відстрочення
Відкласти донорство, доки не буде контролюватися артеріальний тиск
Малярія або вплив малярії
Відстрочення
Зачекайте 3 роки після лікування малярії або проживання в місцевості, де малярія є ендемічною; зачекайте 12 місяців після візиту в зону, в якій малярія є ендемічною
Лікарські препарати (вибрані)
Відстрочення
Період очікування залежить від лікарського препарату, наприклад:
Військовий персонал, який проживає на американських базах у Європі з ризиком розвитку хвороби Кройтцфельдта-Якоба
Відмова
Великобританія, Німеччина, Бельгія, Нідерланди: ≥ 6 місяців у період з 1980 по 1990 рік
Інші країни Європи: ≥ 6 місяців у період з 1980 по 1996 рік
Вагітність
Відстрочення
Зачекайте 6 тижнів після пологів
Перебування у Великій Британії або Європі для людей із ризиком розвитку хвороби Кройтцфельдта-Якоба
Відмова
Великобританія: Сукупне перебування > 3 місяців у період з 1980 по 1996 рік
Європа (крім Франції): Сукупне перебування ≥ 5 років із 1980 року
Франція: Сукупне перебування > 5 років із 1980 року
Переливання
Відстрочення
Зачекайте 3 місяці після переливання крові, проведеного в США
Відмова
Одержувачі будь-якого препарату крові з 1980 року у Великій Британії, Франції або Ірландії
Вакцинації (вибрано)
Відстрочення
Період очікування залежить від вакцинації:
Відстрочення
При недавній вірусній інфекції Зіка FDA США рекомендує 120-денну відстрочку від зникнення симптомів або останнього позитивного аналізу, залежно від того, який із цих періодів довший
* Включає дані з розділу Запитання та відповіді щодо придатності донорів Американського Червоного Хреста.
† Відображає посібник FDA від травня 2023 р.: Рекомендації щодо оцінки придатності донорів із використанням індивідуальних запитань з оцінки ризику для зниження ризику передачі вірусу імунодефіциту людини через кров та препарати крові.
‡ До цих вакцин належать вакцини проти сибірської виразки, холери, дифтерії, гепатиту А, гепатиту В, грипу, хвороби Лайма, паратифоїду, кашлюка, чуми, пневмококового полісахариду, поліомієліту (вакцина Солка), гірської лихоманки, правця та ін’єкційна вакцина проти тифу.
§ Донорство крові від одержувачів інших живих атенуйованих вірусних або бактеріальних вакцин може бути відкладено на 2 або 4 тижні залежно від вакцини.
FDA — Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США; ВП — вторинна профілактика; ПП — первинна профілактика; Великобританія — Сполучене Королівство.