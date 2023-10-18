* Включає дані з розділу Запитання та відповіді щодо придатності донорів Американського Червоного Хреста.

† Відображає посібник FDA від травня 2023 р.: Рекомендації щодо оцінки придатності донорів із використанням індивідуальних запитань з оцінки ризику для зниження ризику передачі вірусу імунодефіциту людини через кров та препарати крові.

‡ До цих вакцин належать вакцини проти сибірської виразки, холери, дифтерії, гепатиту А, гепатиту В, грипу, хвороби Лайма, паратифоїду, кашлюка, чуми, пневмококового полісахариду, поліомієліту (вакцина Солка), гірської лихоманки, правця та ін’єкційна вакцина проти тифу.

§ Донорство крові від одержувачів інших живих атенуйованих вірусних або бактеріальних вакцин може бути відкладено на 2 або 4 тижні залежно від вакцини.