Деякі аспекти клінічного застосування цефалоспоринів третього та четвертого поколінь
Цефалоспорин
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Коментарі
Цефалоспорини третього та четвертого покоління
Полімікробні інфекції, у тому числі зумовлені грамнегативними бацилами та грампозитивними коками (наприклад, внутрішньочеревний сепсис, пролежні, синдром діабетичні стопи)
За необхідності застосовують разом з іншими антибіотиками для охоплення анаеробів або ентерококів
Цефтріаксон та іноді інші цефалоспорини третього покоління
Застосовують разом із макролідом або фторхінолоном для охоплення атипових патогенних мікроорганізмів (мікоплазми, види Chlamydophila, види Legionella)
Цефотаксим
Цефтріаксон
Гострий менінгіт, що, ймовірно, зумовлений Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae або Neisseria meningitidis
Застосовують разом з ампіциліном для охоплення Listeria monocytogenes та з ванкоміцином для охоплення S. pneumoniae зі зниженою чутливістю до пеніциліну (у період очікування результатів визначення мінімальної інгібуючої концентрації*)
Цефподоксим (перорально)
Неускладнені інфекції шкіри та м’яких тканин, зумовлені стафілококами або стрептококами
Не застосовувати, якщо підозрюється наявність метицилін-резистентного Staphylococcus aureus
Цефтазидим, цефепім
Внутрішньолікарняна пневмонія та вентилятор-асоційована пневмонія
Емпірична терапія в разі менінгіту після нейрохірургічного втручання для охоплення Pseudomonas aeruginosa
Застосовують разом із ванкоміцином для охоплення метицилін-резистентного S. aureus
Цефтріаксон
Ендокардит, зумовлений мікроорганізмами групи HACEK
—
Ендокардит, зумовлений чутливими до пеніциліну стрептококами
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Хвороба Лайма з неврологічними ускладненнями (за винятком ізольованого паралічу Белла), кардитом або артритом
—
Неускладнені гонококові інфекції, шанкроїд або і те, й інше
Пероральний доксициклін додається, якщо не виключена хламідійна коінфекція
* Повідомлялося про штами пневмококів, резистентні до цефтріаксону та цефотаксиму, при цьому в рекомендаціях зазначено, що, якщо для штамів бактерій у спинномозковій рідині мінімальні інгібуючі концентрації становлять ≥ 1,0 мкг/мл, їх слід вважати нечутливими до цефалоспоринів третього покоління.
HACEK — види Haemophilus, Aggregatibacter (раніше Actinobacillus) actinomycetemcomitans, Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens та Kingella kingae.