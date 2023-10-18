* Повідомлялося про штами пневмококів, резистентні до цефтріаксону та цефотаксиму, при цьому в рекомендаціях зазначено, що, якщо для штамів бактерій у спинномозковій рідині мінімальні інгібуючі концентрації становлять ≥ 1,0 мкг/мл, їх слід вважати нечутливими до цефалоспоринів третього покоління.