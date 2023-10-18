Часті токсичні синдроми
Синдром
Симптоми
Поширені причини
Антихолінергічні препарати
Тахікардія, гіпертермія, мідріаз, тепла і суха шкіра, затримка сечі, непрохідна непрохідність, марення («божевільний, як капелюшник, сліпий, як кажан, червоний, як буряк, гарячий, як заєць, і сухий, як кістка»*)
Антигістаміни
Атропін
Алкалоїди беладони
Дурман (труба ангела)
Дурман звичайний
Психоактивні препарати (багато)
Скополамін
Трициклічні антидепресанти
Холінергічний, мускариновий
Слинотеча, сльозотеча, сечовипускання, дефекація, спазми ШКТ, блювота (мнемонічний пристрій: SLUDGE)
або
діарея; сечовипускання; міоз; бронхорея, брадикардія і бронхоспазм; блювота; сльозотеча; та слиновиділення (мнемонічний пристрій: DUMBELS)
Хрипи
Карбамати
Фізостигмін
Пілокарпін
Піридостигмін
Холінергічний, нікотиновий
Мідріаз, тахікардія, слабкість, артеріальна гіпертензія та гіперглікемія, фасцікуляції, пітливість (мнемонічний пристрій: MTWT[h]FS)
Біль у животі, парез
Укуси павука «чорна вдова»
Карбамати
Нікотин
Органічні фосфати (деякі)
Опіоїд
Гіповентиляція, гіпотензія, міоз, седація, можливо гіпотермія
Опіоїди (наприклад, бупренорфін, дифеноксилат, фентаніл, карфентаніл, норфентаніл, реміфентаніл, героїн, метадон, морфін, пентазоцин, пропоксифен, оксикодон, гідроморфон)
Симпатоміметичний
Тахікардія, гіпертензія, мідріаз, збудження, судоми, діафорез, гіпертермія, психоз (після тривалого застосування)
Кофеїн
Ефедрин
Рослинна та синтетична марихуана та поширені замінники
Фенілпропаноламін
Заміщені катіони («солі для ванн»)
Теофілін
Синдром відміни
Тахікардія, легка гіпертензія, мідріаз, діафорез, збудження, неспокій, тривога, гіперрефлексія, позіхання, спазми в животі, сльозотеча, грипоподібні симптоми, безсоння, блювота та діарея
Відміна наступних седативних або рекреаційних препаратів:
Збудження, галюцинації, сплутаність свідомості, дезорієнтація, судоми, гіперрефлексія, гіпертензія, тахікардія, аритмії, зневоднення, вегетативна нестабільність, смерть
Баклофен: Тяжкий спазм м’язів
Відміна наступних препаратів із заспокійливими та снодійними ефектами:
Зниження розумової свідомості, млявість, кома, зниження артеріального тиску, зниження частоти серцевих скорочень
Відміна наступних препаратів зі симпатоміметичним ефектом:
Легкі грипоподібні симптоми, безсоння, неспокій та тривога
Відміна наступних препаратів з антидепресантними ефектами:
* За матеріалами Carroll L: Alice's Adventures in Wonderland. London, MacMillan & Co., 1865.
ГГБ = гамма-гідроксибутират; MДMA = метилендіоксиметамфетамін; ІМАО = інгібітор моноаміноксидази; PCP = фенциклідин; СІЗЗС = селективний інгібітор зворотного захоплення серотоніну.