Удар блискавки може спричинити ураження, включаючи зупинку серця, втрату свідомості та тимчасові чи стійкі неврологічні симптоми. Серйозні опіки й ушкодження внутрішніх тканин спостерігаються рідко. Діагноз встановлюють з урахуванням клінічної картини; оцінювання передбачає реєстрацію ЕКГ та кардіомоніторинг. Лікування є підтримуючим.

Незважаючи на те, що кількість травм і смертельних випадків після ударів блискавки суттєво знизилася за останні 50 років, удари блискавки щороку в Сполучених Штатах Америки, як і раніше, спричиняють близько 30 смертей і кілька сотень травм (1). Рівень смертності при ударах блискавкою становить приблизно 10 % (2).

Блискавка найчастіше вдаряє у високі чи ізольовані об’єкти, у тому числі дерева, вежі, навіси, флагштоки, трибуни та паркани. Людина може бути найвищим об’єктом у відкритому полі. Металеві предмети та вода не притягують блискавку, але легко передають електрику після удару. Удар блискавки може бути направлений безпосередньо на людину або може передаватися до людини через землю або розташований поруч об’єкт.

Блискавка може вдарити за 10 або більше миль від місця грози, навіть у районах з ясним небом, створюючи вірогідність непередбачуваного ризику (3). Блискавка також може передаватися від зовнішнього джерела або електроліній до електричного обладнання всередині будинку або телефонних ліній. Сила удару блискавки може відкинути людину на кілька метрів.

Оскільки фізичні механізми травми від удару блискавки відрізняються від фізичних механізмів у разі дії електричної енергії від штучних джерел, знання про наслідки дії побутового струму або струму високої напруги не можна екстраполювати на травми від удару блискавки. Наприклад, пошкодження внаслідок травми від удару блискавки не визначається напругою чи силою струму. Хоча струм блискавки містить велику кількість енергії, дія блискавки надзвичайно коротка (від 1/10 000 до 1/1000 секунди). Він майже ніколи не спричиняє серйозних уражень шкіри та рідко стає причиною рабдоміолізу або серйозних пошкоджень внутрішніх тканин, на відміну від електротравм внаслідок дії струму високої напруги та сили від штучних джерел (наприклад, дротів, батарей). У пацієнтів може виникнути внутрішньочерепний крововилив внаслідок вторинної травми, але рідко від самого удару блискавки.

Блискавка може вражати серце, але насамперед уражає нервову систему, ушкоджуючи головний мозок, вегетативну нервову систему та периферійні нерви.

Цінні поради та підводні камені

Довідкові матеріали загального характеру 1. Centers for Disease Control and Prevention: National Center for Environmental Health: Lightening Strike Victim Data. Переглянуто 16 вересня 2022 р. Доступ здійснено 26 липня 2024 р. 2. National Weather Service: National Safety Program: How Dangerous is Lightening? Доступ здійснено 9 травня 2024 р. 3. Davis C, Engeln A, Johnson EL: Wilderness Medical Society practice guidelines for the prevention and treatment of lightning injuries: 2014 Update. Wilderness Environ Med 25(4 Suppl):S86-S95, 2014. doi: 10.1016/j.wem.2014.08.011

Діагностика травм від удару блискавки Виявлення ускладнень із боку серця та головного мозку Травми від удару блискавки можуть відбуватися як за присутності свідків, так і без них. Травми, отримані без свідків, слід запідозрити, коли під час грози або після неї на відкритому повітрі виявляють людей з амнезією чи в непритомному стані. Усіх пацієнтів після удару блискавки необхідно обстежити на предмет травматичних ушкоджень. Якщо травма серйозна та є підозра на серцево-судинні ефекти, може бути виконана ЕКГ. Концентрацію серцевих ферментів визначають у пацієнтів із такими симптомами: Біль у грудях

Відхилення від норми показників ЕКГ

Зміна психічного стану Пацієнтам, в яких спочатку спостерігаються відхилення від норми або погіршення психічного стану або які мають вогнищеві неврологічні симптоми, що відповідають ураженню центральної нервової системи, необхідно провести КТ або МРТ головного мозку.

Лікування травм від удару блискавки Симптоматичне лікування

Зрідка серцево-легенева реанімація Серцево-легеневу реанімацію (СЛР) проводять у разі зупинки серця або дихання чи поєднання цих станів. За наявності автоматичного зовнішнього дефібрилятора (АЗД) слід ним скористатися у разі зупинки серця. Пацієнти, в яких зупинка серця відбулася після удару блискавки, часто за умови проведення успішних реанімаційних заходів мають чудовий прогноз, на відміну від пацієнтів із зупинкою серця після інших типів травми. Тому, на відміну від типового випадку масового ураження, коли пацієнтам із зупинкою серця надається низький пріоритет під час сортування, такі пацієнти мають високий пріоритет, коли масове ураження зумовлене ударом блискавки. В пацієнтів із зупинкою серця в результаті випадку масового ураження від удару блискавки ймовірність успішної реанімації вища, ніж у постраждалих в інших випадках із масовими жертвами (наприклад, в автокатастрофі з кількома жертвами), оскільки успішна реанімація може вимагати менше ресурсів (АЗД для лікування фібриляція шлуночків порівняно зі складним багатоетапним обстеженням пацієнта з травмою). Проводиться підтримувальне лікування. Введення рідини зазвичай обмежують, щоб мінімізувати потенційний набряк головного мозку. Більшість пацієнтів після травми внаслідок удару блискавки можна безпечно відпустити додому, якщо немає підозри на ураження серця або головного мозку.

Профілактика травм від удару блискавки Більшості травм від удару блискавки можна запобігти, якщо дотримуватися правил блискавкозахисту. Люди повинні знати прогноз погоди та мати план евакуації, що передбачає евакуацію в безпечне місце (бажано у велику, житлову будівлю). Перебуваючи на вулиці, вони повинні звертати увагу на погоду, щоб мати змогу реалізувати план евакуації у разі наближення грози. Якщо чути грім, люди вже перебувають у небезпеці і їм слід шукати укриття (наприклад, у будівлі або в повністю закритому металевому засобі). Невеликі відкриті конструкції, такі як вежа на даху будинку, є небезпечним місцем. Не слід виходити на вулицю доти, доки не мине 30 хвилин після останньої блискавки або гуркоту грому. Люди, які під час грози перебувають вдома, не повинні торкатися водопровідних труб і електричних приладів, мають відійти від зовнішніх вікон і дверей, не повинні користуватися дротовими телефонами, ігровими приставками, комп'ютерами або навушниками, підключеними кабелем до акустичної системи. Мобільні телефони й інші портативні пристрої, а також ноутбуки можна безпечно використовувати, якщо працювати лише від заряду батареї, оскільки тоді вони не притягують блискавку.