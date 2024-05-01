Рифаміцини

У деяких дослідженнях впливу рифабутину на репродуктивну функцію тварин спостерігалися побічні ефекти, якщо рівні лікарського засобу були вищими, ніж ті, що зазвичай досягаються в людей. Належні та добре контрольовані дослідження з участю вагітних жінок або жінок, які годують грудьми, не проводилися. Безпечність під час годування грудьми невідома.

Дослідження впливу рифампіну або рифапентину на репродуктивну функцію тварин демонструють певний ризик (тобто тератогенність) за наявності рівнів лікарського препарату, які є меншими або дорівнюють тим, що зазвичай досягаються в людей. Належні та добре контрольовані дослідження впливу кожного з цих лікарських препаратів за участю вагітних жінок не проводилися.

Через потенційну онкогенність, продемонстровану в дослідженнях на тваринах, виробник не рекомендує застосовувати рифампін під час годування грудьми. Однак Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC) не вважають рифампін протипоказанням для годування грудьми. Рішення про припинення грудного вигодовування або припинення застосування лікарського препарату слід ухвалювати залежно від важливості цього препарату для матері.