Ведення нормальних пологів

Вагінальний огляд під час поло... Відео

Пологи зазвичай починаються з нерегулярних скорочень матки різної інтенсивності, а шийка матки починає вкорочуватися і розширюватися. По мірі розвитку пологів, тривалість, інтенсивність і частота переймів збільшується. Іноді хоріоамніотичні оболонки розриваються ще до початку перейм.

Ранньою ознакою того, що скоро розпочнуться пологи, можуть бути кров'янисті виділення (невелика кількість крові зі слизовими виділеннями з шийки матки). Однак кров'янисті виділення можуть також з'являтися в результаті статевого акту. Кров'янисті виділення можуть передувати початку пологової діяльності на цілих 72 години. Будь-які вагінальні кровотечі під час вагітності необхідно оцінити, щоб виключити ускладнення. При кров'янистих виділеннях кількість крові дуже мала і зазвичай присутній слиз, що зазвичай відрізняє їх від аномальної вагінальної кровотечі в третьому триместрі.

Як правило, вагітним жінкам рекомендують зателефонувати до свого лікаря або звернутися до лікарні, якщо вони вважають, що у них стався розрив плодового міхура або якщо у них спостерігаються перейми тривалістю не менше 30 секунд, які регулярно повторюються з інтервалом близько 6 хвилин чи менше впродовж години. Пацієнтів обстежують, і якщо немає впевненості в тому, що пологи почалися, за ними деякий час спостерігають і, якщо пологи не почалися, відправляють додому.

Симптоми, які не пов'язані з нормальними пологами, такі як постійний (а не періодичний) біль у животі чи спині, сильна вагінальна кровотеча або гемодинамічна нестабільність, які вказують на відшарування плаценти (передчасне відділення плаценти), потребують негайного обстеження та лікування. Передлежання плаценти зазвичай виключають за допомогою планового пренатального УЗД у другому триместрі. Однак, якщо розташування плаценти невідоме або на останньому ультразвуковому дослідженні плацента була низько розташована, пальцеве вагінальне дослідження протипоказано і слід якомога швидше провести ультразвукове дослідження.