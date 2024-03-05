Ведення нормальних пологів

Пологи складаються з серії ритмічних, мимовільних чи штучно викликаних скорочень матки, що призводять до згладжування (витончення та вкорочення) і розширення шийки матки. У 1996 р. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) визначила нормальні пологи наступним чином (1):
Пологи починаються спонтанно, з низьким ризиком на початку переймів, і залишаються такими протягом усіх переймів та розродження.
Дитина народилася спонтанно, у потиличному передлежанні, між 37 та 42 тижнями вагітності.
Після народження мати й дитина почуваються добре.
Стимул до пологів невідомий, але маніпулювання шийкою матки чи її розтягування під час пальцевого дослідження посилюють скорочувальну активність матки, скоріше за все стимулюючи вивільнення окситоцину задньою долею гіпофізу.
При неускладненій доношеній вагітності пологи зазвичай починаються протягом 2 тижнів (до чи після) від передбачуваної дати пологів. При першій вагітності пологи в середньому тривають від 12 до 18 годин, наступні пологи часто бувають коротші — в середньому від 6 до 8 годин.
Лікування затяжних пологів або припинення пологової діяльності вимагає додаткових заходів (наприклад, індукції або прискорення пологів, розродження за допомогою щипців або вакуум-екстрактора, кесаревого розтину).
(Див. Знайомство з ускладненнями під час пологів).
Довідковий матеріал загального характеру
1. Care in normal birth: A practical guide. Technical Working Group, World Health Organization. Birth 24(2):121-123, 1997.
Варіанти народження дитини
Умови для народження дитини відрізняються. Пацієнткам можуть запропонувати варіанти пологів у лікарні, пологовому центрі або вдома. Перевага пологів у стаціонарі полягає в тому, що клінічний персонал і обладнання негайно доступні, якщо під час пологів і розродження у матері та плода виникають несподівані ускладнення (наприклад, відшарування плаценти, дистоція плеча, необхідність екстреного кесаревого розтину, дистрес або аномалії у плода чи новонародженого) або після пологів (наприклад, післяпологова кровотеча).
Для багатьох жінок присутність партнера або іншого помічника (наприклад, доули або спеціаліста з перинатальної підтримки) під час пологів є корисною і заохочується. Моральна підтримка та заохочення можуть зменшувати тривогу. Навчальні заняття з народження дитини можуть підготувати батьків до пологів та розродження, зокрема надати інформацію про нормальні пологи, обладнання для моніторингу та можливі ускладнення.
Початок пологів
Пологи зазвичай починаються з нерегулярних скорочень матки різної інтенсивності, а шийка матки починає вкорочуватися і розширюватися. По мірі розвитку пологів, тривалість, інтенсивність і частота переймів збільшується. Іноді хоріоамніотичні оболонки розриваються ще до початку перейм.
Ранньою ознакою того, що скоро розпочнуться пологи, можуть бути кров'янисті виділення (невелика кількість крові зі слизовими виділеннями з шийки матки). Однак кров'янисті виділення можуть також з'являтися в результаті статевого акту. Кров'янисті виділення можуть передувати початку пологової діяльності на цілих 72 години. Будь-які вагінальні кровотечі під час вагітності необхідно оцінити, щоб виключити ускладнення. При кров'янистих виділеннях кількість крові дуже мала і зазвичай присутній слиз, що зазвичай відрізняє їх від аномальної вагінальної кровотечі в третьому триместрі.
Як правило, вагітним жінкам рекомендують зателефонувати до свого лікаря або звернутися до лікарні, якщо вони вважають, що у них стався розрив плодового міхура або якщо у них спостерігаються перейми тривалістю не менше 30 секунд, які регулярно повторюються з інтервалом близько 6 хвилин чи менше впродовж години. Пацієнтів обстежують, і якщо немає впевненості в тому, що пологи почалися, за ними деякий час спостерігають і, якщо пологи не почалися, відправляють додому.
Симптоми, які не пов'язані з нормальними пологами, такі як постійний (а не періодичний) біль у животі чи спині, сильна вагінальна кровотеча або гемодинамічна нестабільність, які вказують на відшарування плаценти (передчасне відділення плаценти), потребують негайного обстеження та лікування. Передлежання плаценти зазвичай виключають за допомогою планового пренатального УЗД у другому триместрі. Однак, якщо розташування плаценти невідоме або на останньому ультразвуковому дослідженні плацента була низько розташована, пальцеве вагінальне дослідження протипоказано і слід якомога швидше провести ультразвукове дослідження.
Госпіталізація у пологове відділення
При поступленні вагітної пацієнтки в пологове відділення вимірюють основні показники життєдіяльності. Для загального аналізу крові (ЗАК), визначення групи крові та скринінгу на антитіла виконують забір крові. Якщо звичайні лабораторні дослідження не проводилися під час пренатальних візитів, їх слід зробити. Ці дослідження включають скринінг на ВІЛ, гепатит B і сифіліс, перевірка імунітету на краснуху та вітряну віспу, а також на інфекцію, викликану стрептококами групи В.
Реєструється наявність і частота серцевих тонів плода. Проводиться фізикальне обстеження. Під час огляду живота лікар оцінює розмір, положення та передлежання плода, використовуючи прийом Леопольда (див. малюнок Прийом Леопольда). Якщо передлежання або положення плода є невизначеними, можна виконати ультразвукове дослідження.
Якщо пологи активні, пацієнтки перорально не отримують нічого або майже нічого, щоб запобігти можливому блюванню та аспірації під час пологів або на випадок необхідності екстреного розродження під загальною анестезією. Деякі медичні заклади дозволяють пацієнтам із низьким ризиком приймати прозорі рідини.
Гоління або стрижка волосся на вульві та лобку протипоказані, це підвищує ризик ранових інфекцій.
Можна розпочати внутрішньовенну інфузію лактату Рінгера, переважно за допомогою великого катетера, введеного у вену кисті/передпліччя. Під час нормальних пологів тривалістю від 6 до 10 годин жінці слід вводити від 500 до 1000 мл цього розчину. Інфузія запобігає зневодненню під час пологів і подальшій гемоконцентрації та підтримує достатній обсяг циркулюючої крові. Катетер, якщо це необхідно, також забезпечує можливість негайного введення лікарських препаратів або препаратів крові. Попереднє завантаження рідиною важливе, якщо планується епідуральна або спінальна анестезія.
Прийом Леопольда
(A) Пальпується дно матки, щоб визначити, яка частина плода займає дно. (B) Кожна сторона материнської черевної порожнини пальпується, щоб визначити, з якого боку знаходиться хребет плода, а з якого – кінцівки. (C) Область над лобковим симфізом пальпується для визначення місцезнаходження прилеглої частини плода і, таким чином, визначення того, як далеко опустився плід і чи ввійшов він. (D) Одна рука чинить тиск на дно, а вказівний та великий пальці іншої руки пальпують передлежачу частину для підтвердження передлежання та входу.
Якщо після первинного огляду, моніторингу стану плода та лабораторних досліджень є підозри щодо ускладнень, проводиться додаткове обстеження або моніторинг.
Якщо вагітність недоношена (< 37 тижнів) і в пацієнток спостерігаються скорочення матки або підтікання рідини, їх обстежують на предмет передчасних пологів або передчасного розриву плодових оболонок і вибирають відповідну тактику лікування.
Обстеження шийки матки
Якщо у пацієнтки спостерігаються регулярні болючі перейми, проводиться обстеження шийки матки, щоб оцінити ступінь її розкриття.
У пацієнток із передлежанням плаценти обстеження шийки матки може спричинити сильну кровотечу, тому його не проводять. Якщо розташування плаценти не було визначено під час допологового спостереження, ультразвукове дослідження слід виконати перед оглядом органів малого тазу.
Розкриття шийки матки фіксується в сантиметрах як діаметр кола — 10 см вважається повним розкриттям.
Згладжуванняоцінюється як відсотки від нуля до 100%. Оскільки згладжування включає вкорочення та витончення шийки матки, його можна фіксувати в сантиметрах, використовуючи як орієнтир нормальну середню довжину шийки матки без згладжування, рівну 3,5-4,0 см.
Стояння виражається в сантиметрах вище чи нижче рівня сідничних виступів матері. Нульове (0) стояння відповідає рівню сідничних виступів. Рівні нижче сідничних виступів документуються як (+), рівні вище в малому тазу над сідничними виступами документуються як (–). Рівні документуються із сантиметровими кроками.
Відзначається положення, позиція та передлежання плода.
Положення описує відношення довгої осі плода до осі матері (подовжнє, косе, поперечне).
Позиція описує відношення передлеглої частини до материнського тазу (наприклад, потилична ліва передня при головному передлежанні, крижова права задня при сідничному передлежанні).
Передлежання описує частину плода в шийці матки (наприклад, сідничне, потиличне, плечове).
Аномальне положення, позиція чи передлежання плода можуть бути пов'язані з ускладненнями під час пологів.
Розрив плодових оболонок
Іноді плодові оболонки (амніотичний або хоріальний міхур) розриваються до початку пологів, при цьому амніотична рідина витікає через шийку матки. Розрив плодових оболонок на будь-якій стадії до початку пологів називають передпологовим розривом плодового міхура (ПРПО). Деякі жінки з ПРПО відчувають потік рідини з піхви, за яким слідує постійне підтікання (1).
Якщо у пацієнтки є ознаки можливого розриву плодових оболонок, але регулярні і болючі перейми відсутні, для підтвердження розриву плодових оболонок спочатку проводиться стерильний огляд у дзеркалах. Щоб зменшити ризик інфікування, пальцеве дослідження шийки матки відкладається до тих пір, поки не з'ясується, що пологи почалися, або якщо є інші показання для оцінки ступеня розширення шийки матки (наприклад, планування стимуляції пологів).
Щоб відрізнити амніотичну рідину від інших рідин (наприклад, сечі, вагінальних виділень, сперми), іноді потрібне додаткове підтвердження. Розрив плодових оболонок можна підтвердити при огляді органів малого таза, якщо видно рідину, що витікає з шийки матки, та є її скупчення в задній частині піхви. Слід звернути увагу до наявність меконію (зелено-коричневого кольору), оскільки це може бути ознакою стресу плода.
Якщо скупчення не видно, для підтвердження може знадобитися дослідження. Наприклад, рН вагінальної рідини можна перевірити нітразиновою смужкою, що стає темно-синьою при рН > 6,5 (рН амніотичної рідини: 7,0–7,6). Хибнопозитивні результати можуть виникати, якщо вагінальна рідина містить кров чи сперму або якщо є певні інфекції. Можна отримати зразок виділень із заднього склепіння піхви або шийки матки, помістити його на предметне скло, висушити на повітрі і розглянути під мікроскопом на ферментацію. Ферментація (кристалізація хлориду натрію у вигляді пальмового листа в амніотичній рідині) зазвичай підтверджує розрив плодового міхура. Деякі установи для оцінки на предмет розриву мембран використовують комерційні тести (2, 3).
Якщо розрив ще не підтверджений, ультразвукове дослідження, що показує олігогідрамніон (брак амніотичної рідини), є додатковим доказом розриву. Зрідка, для підтвердження розриву проводять амніоцентез із барвником; виявлення барвника у піхві або на тампоні підтверджує розрив.
Близько 80–90% жінок з ПРПО у строк (≥ 37 тижнів) та близько 50% жінок з передчасним ПРПО (< 37 тижнів) самостійно народжують протягом 24 годин; > 90% жінок з ПРПО народжують протягом 2 тижнів. Якщо міхур розривається у строк, але пологи не починаються протягом кількох годин, пологи зазвичай стимулюються, щоб знизити ризик інфікування матері та плода. Коли виникає передчасний ПРПО (< 37 тижнів), затримка між розривом і початком пологів збільшується зі зменшенням терміну вагітності.
Довідкові матеріали щодо розриву плодових оболонок
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Стадії пологів
Існує 3 стадії пологів.
Перша стадія
Перша стадія, від початку пологів до повного розкриття шийки матки (близько 10 см), має 2 фази — латентну й активну.
Латентна фаза — це проміжок часу від початку пологів до початку активної фази (1). Нерегулярні перейми стають регулярними та більш інтенсивними, дискомфорт є незначним або помірним, а шийка матки згладжується та починає розкриватися до 4–6 см. Латентну фазу важко точно визначити, її тривалість різна. У першородячих жінок середнє значення становить від 7,3 до 8,6 години (95-й процентиль, від 17 до 21 години) (2). У повторнородячих жінок середнє значення становить від 4,1 до 5,3 години (95-й процентиль, від 12 до 14 годин).
Стандартного визначення затяжної латентної фази не існує. Загальноприйнятим стандартом є > 20 годин у першородячих жінок або > 14 годин у повторнородячих жінок, хоча в деяких дослідженнях повідомлялося про коротшу та довшу тривалість (3).
Активна фаза визначається прискореним розкриттям шийки матки. Регулярні перейми тривають до тих пір, поки шийка матки повністю не розкриється.
Затягування активної фази діагностується, коли після досягнення розкриття на 6 см шийка матки розкривається на < 1,2 см/год у першородячих жінок або < 1,5 см/год у повторнородячих жінок (4). Зупинка активної фази зазвичай визначається як відсутність змін у розкритті шийки матки протягом 2–4 годин.
Для оцінки перебігу пологів обстеження органів малого тазу проводяться за потреби в латентній фазі та зазвичай кожні 2–3 години в активній фазі.
Стояння та ходіння скорочують термін першої стадії пологів на > 1 годину і знижують частоту кесарських розтинів (5).
Якщо міхур не розірвався спонтанно, деякі клініцисти застосовують амніотомію (штучний розрив міхура) в активній фазі. Як результат, перебіг пологів може прискоритися; амніотична рідина, забарвлена меконієм, може бути виявлена раніше. Амніотомія на цьому етапі може знадобитися за конкретними показниками, наприклад, щоб полегшити внутрішній моніторинг плода для підтвердження його стану. Амніотомії слід уникати у жінок з ВІЛ-інфекцією чи гепатитом B або С, щоб плід не піддавався впливу цих інфекцій.
Під час першої стадії пологів слід виконувати частий моніторинг частоти серцевих скорочень та артеріального тиску матері, а частоту серцевих скорочень плода слід перевіряти постійно шляхом електронного моніторингу чи періодично шляхом аускультації, зазвичай за допомогою портативного доплерівського ультразвукового апарату (див. моніторинг плода). Жінки можуть відчувати позиви до потуг у міру того, як передлежача частина опускається в малий таз. Однак їх слід утримувати від потуг до повного розкриття шийки матки, щоб уникнути розриву або набряку шийки матки.
Друга стадія
Друга стадія пологів — це час від повного розкриття шийки матки до народження плода. Середня її тривалість становить від 36 до 57 хвилин у першородячих жінок (95-й процентиль, 122–197 хвилин) і 17–19 хвилин у повторнородячих жінок (95-й процентиль, 57–81 хвилина) (2). Під час спонтанних пологів жінки повинні доповнювати скорочення матки шляхом експульсивних потуг. На другій стадії необхідне постійне спостереження за жінкою, а також перевірка серцевих шумів плода (постійна чи після кожної потуги). Перейми можна відстежувати пальпаторно або за допомогою електроніки.
Під час другої стадії пологів масаж промежини з використанням зволожувачів та теплих компресів може пом'якшити і розтягнути промежину і, тим самим, знизити частоту розривів промежини третього та четвертого ступеня (6). Ці методи широко використовуються акушерками та акушерами.
Під час пологів без епідуральної анестезії під час другої стадії положення матері не впливає на тривалість чи спосіб пологів, або наслідки для матері чи дитини (7). Крім того, техніка потуг (спонтанні чи спрямовані, відстрочені або негайні) не впливає на спосіб розродження, або наслідки для матері чи дитини.
Зупинка другої стадії зазвичай визначається як принаймні 3 години потуг у першородячих жінок або принаймні 2 години у повторнородячих жінок (8). Застосування епідуральної анестезії затримує потуги і може подовжувати другу стадію на годину 9). Тривалість потуг також може бути довшою через неправильну позицію плода (наприклад, задня потилична).
Третя стадія
Третя стадія пологів починається з народження дитини і закінчується народженням плаценти. Ця стадія зазвичай триває лише кілька хвилин, але може тривати до 30 хвилин.
Довідкові матеріали щодо стадій пологів
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