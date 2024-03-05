Затяжні пологи або пологи, що зупинилися

Затяжні пологи являють собою аномально повільне розширення шийки матки або опущення плода під час першої або другої стадії пологів. Пологи, що зупинилися, являють собою повну паузу в прогресуванні пологів. Діагноз є клінічним. Лікування здійснюється окситоцином, хірургічним вагінальним шляхом або кесаревим розтином.
На першій стадії пологів розширення шийки матки може бути поступовим під час латентної фази, але потім прискорюватися під час активної фази, починаючи з ≥ 4–6 см (1).
Довідковий матеріал загального характеру
1. Zhang J, Landy HJ, Branch DW, et al: Contemporary patterns of spontaneous labor with normal neonatal outcomes. Obstet Gynecol 116 (6):1281–1287, 2010. doi: 10.1097/AOG.0b013e3181fdef6e
Етіологія затяжних пологів або пологів, що зупинилися
Затяжні пологи можуть бути наслідком фетотазової диспропорції (плід не може пройти через материнський таз), що може виникати через аномально вузький таз матері або через аномально великий розмір плода чи його неправильне положення (аномальне передлежання, положення або позиція).
Іншою причиною тривалих пологів є скорочення матки, які є занадто слабкими або нечастими (гіпотонічна дисфункція матки) або, іноді, занадто сильними або частими (гіпертонічна дисфункція матки).
Діагностика затяжних пологів або пологів, що зупинилися
Обстеження шийки матки
Оцінка скорочень матки
Діагноз затяжних пологів клінічний.
Якщо причина виявлена, це може сприяти прийняттю рішення про продовження пологів або переходу до хірургічного вагінального розродження або кесаревого розтину.
Оцінка маси тіла плода за допомогою фізикального обстеження або ультразвукового дослідження, коли пацієнтка перебуває на першій стадії пологів, корисна для визначення наявності макросомії плода (маса тіла плода > 5000 г [> 4500 г у жінок з діабетом]). Крім того, що макросомія плода є причиною затяжних пологів, вона також є фактором ризику дистоції плеча і тяжкого розриву промежини, тому необхідно провести відповідну підготовку.
Дисфункція матки діагностується шляхом оцінки сили та частоти скорочення шляхом пальпації матки або використання внутрішньоматкового катетера під тиском.
Визначення стандартних критеріїв для затягування або зупинки пологів для кожної стадії пологів було предметом суперечок, і стандартних визначень немає. Загальноприйняті критерії затягування або зупинки для кожної стадії або фази включають:
Перша стадія, латентна фаза: Затягування на > 20 годин у першородячих жінок або > 14 годин у повторнородячих жінок (в деяких дослідженнях повідомлялося про коротшу та довшу тривалість) (1).
Перша стадія, активна фаза: Затягування — це коли після досягнення розкриття на 6 см відмічається подальше розкриття шийки матки на < 1,2 см/год у першородячих жінок або на < 1,5 см/год у повторнородячих жінок. Зупинка активної фази зазвичай визначається як відсутність змін у розкритті шийки матки протягом 2–4 годин.
Друга стадія: Зупинка — це щонайменше 3 години потуг у першородячих жінок або щонайменше 2 години — у повторнородячих жінок (при застосуванні епідуральної анестезії до цих визначень додають 1 годину) (2).
Третя стадія: Нормальна тривалість ≤ 30 хвилин.
Довідкові матеріали щодо діагностики
1. Tilden EL, Phillippi JC, Ahlberg M, et al: Describing latent phase duration and associated characteristics among 1281 low-risk women in spontaneous labor. Birth 46(4):592-601, 2019. doi:10.1111/birt.12428
2. Obstetric care consensus no. 1: safe prevention of the primary cesarean delivery. Obstet Gynecol. 123(3):693-711, 2014 doi:10.1097/01.AOG.0000444441.04111.1d
Лікування затяжних пологів або пологів, що зупинилися
Окситоцин
Іноді хірургічне розродження при затяжній другій стадії пологів
Кесарів розтин
Якщо перша або друга стадія пологів затягується або зупиняється, а маса плода становить < 5000 г (< 4500 г у жінок з діабетом), пологи можна стимулювати окситоцином, який є препаратом для лікування гіпотонічної дисфункції. Якщо нормальний прогрес відновлено, пологи можуть продовжуватися. Якщо ні, може знадобитися кесарів розтин.
Якщо затягується друга стадія пологів, то після оцінки розміру, передлежання та стояння плода (на 2 см нижче рівня сідничних виступів матері [+2] або нижче) та обстеження материнського тазу, може бути доречним застосування щипців або вакуумної екстракції.
Гіпертонічна дисфункція матки важко піддається лікуванню, але може допомогти зміна положення, токолітики короткої дії (наприклад, тербуталін 0,25 мг внутрішньовенно одноразово), припинення прийому окситоцину, якщо він використовується, та знеболюючі засоби.
Довідковий матеріал щодо лікування
1. Spong CY, Berghella V, Wenstrom KD, et al: Preventing the first cesarean delivery: Summary of a Joint Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, Society for Maternal-Fetal Medicine, and American College of Obstetricians and Gynecologists Workshop. Obstet Gynecol 120 (5):1181–1193, 2012. doi: http://10.1097/AOG.0b013e3182704880
Ключові моменти
Затяжні пологи можуть бути наслідком диспропорції плода тазу або занадто слабких або рідкісних скорочень матки, а іноді занадто сильних або частих.
Оцініть розміри плода і тазу, а також положення плода, а також оцініть скорочення шляхом пальпації матки або використання катетера для внутрішньоматкового тиску.
Якщо перша або друга стадія пологів проходить занадто повільно і маса плода є такою, що відповідає гестаційному віку, слід стимулювати пологи окситоцином. Якщо лікування неуспішне, причиною може бути диспропорція плода або резистентна гіпотонічна дисфункція, що може потребувати кесаревого розтину.
Якщо затягується друга стадія пологів, за необхідності слід розглянути можливість використання щипців або вакуумної екстракції після оцінки розміру плода, його позиції, стояння, а також тазу матері.
При гіпертонічній дисфункції матки розгляньте можливість репозиції, короткодіючих токолітиків, припинення прийому окситоцину, якщо він використовується, та анальгетиків.