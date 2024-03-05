Затяжні пологи або пологи, що зупинилися

Обстеження шийки матки

Оцінка скорочень матки

Діагноз затяжних пологів клінічний.

Якщо причина виявлена, це може сприяти прийняттю рішення про продовження пологів або переходу до хірургічного вагінального розродження або кесаревого розтину.

Оцінка маси тіла плода за допомогою фізикального обстеження або ультразвукового дослідження, коли пацієнтка перебуває на першій стадії пологів, корисна для визначення наявності макросомії плода (маса тіла плода > 5000 г [> 4500 г у жінок з діабетом]). Крім того, що макросомія плода є причиною затяжних пологів, вона також є фактором ризику дистоції плеча і тяжкого розриву промежини, тому необхідно провести відповідну підготовку.

Дисфункція матки діагностується шляхом оцінки сили та частоти скорочення шляхом пальпації матки або використання внутрішньоматкового катетера під тиском.

Визначення стандартних критеріїв для затягування або зупинки пологів для кожної стадії пологів було предметом суперечок, і стандартних визначень немає. Загальноприйняті критерії затягування або зупинки для кожної стадії або фази включають:

Перша стадія, латентна фаза: Затягування на > 20 годин у першородячих жінок або > 14 годин у повторнородячих жінок (в деяких дослідженнях повідомлялося про коротшу та довшу тривалість) (1).

Перша стадія, активна фаза: Затягування — це коли після досягнення розкриття на 6 см відмічається подальше розкриття шийки матки на < 1,2 см/год у першородячих жінок або на < 1,5 см/год у повторнородячих жінок. Зупинка активної фази зазвичай визначається як відсутність змін у розкритті шийки матки протягом 2–4 годин.

Друга стадія: Зупинка — це щонайменше 3 години потуг у першородячих жінок або щонайменше 2 години — у повторнородячих жінок (при застосуванні епідуральної анестезії до цих визначень додають 1 годину) (2).

Третя стадія: Нормальна тривалість ≤ 30 хвилин.