Моніторинг стану плода під час пологів та розродження

Моніторинг частоти серцевих скорочень плода може бути ручним та періодичним, з використанням фетоскопа для аускультації ЧСС плода. Однак у Сполучених Штатах Америки стандартом лікування при вагітності високого ризику став електронний моніторинг ЧСС плода (зовнішній чи внутрішній), а багато лікарів використовують його в усіх жінок, що народжують. Цінність регулярного використання електронного моніторингу під час пологів із низьким ризиком часто обговорюється. У великих клінічних дослідженнях не було показано, що електронний моніторинг стану плода знижує загальну смертність і підвищує частоту кесаревого розтину, ймовірно через те, що багато явних аномалій є хибнопозитивними (1). Таким чином, частота пологів через кесарів розтин вища серед жінок, за якими ведеться електронне спостереження, ніж серед тих, за якими ведеться аускультативне спостереження.

Якщо використовується ручна аускультація ЧСС плода, вона повинна проводитись протягом усієї родової діяльності відповідно до спеціальних рекомендацій, при цьому необхідний індивідуальний сестринський догляд.

При вагітності низького ризику з нормальними пологами ЧСС плода слід перевіряти після кожної перейми або щонайменше кожні 30 хвилин під час першої стадії пологів і кожні 15 хвилин під час другої стадії.

Під час вагітності з високим ризиком ЧСС плода необхідно перевіряти кожні 15 хвилин на під час першої стадії та кожні 3–5 хвилин під час другої стадії.

Для перевірки пізнього уповільнення рекомендується слухати щонайменше 1-2 хвилин, починаючи з піку скорочення. Періодична аускультація має нижчий відсоток хибно позитивних результатів при виявленні відхилень і частоти втручання, ніж безперервний електронний моніторинг, і надає можливості для особистого контакту з жінками під час пологів. Однак дотримання стандартних рекомендацій щодо аускультації часто є складним і може бути невигідним. Крім того, якщо аускультацію не проведено точно, вона може не виявити відхилень від норми.

Електронний моніторинг ЧСС плода може бути

Зовнішнім: На черевну порожнину матері накладаються пристрої для реєстрації серцевих скорочень плода та скорочень матки.

Внутрішнім: Амніотичні мембрани мають бути розірвані. Потім через шийку матки вводяться контакти — до голівки плода кріпиться електрод для моніторингу ЧСС, а за необхідності визначення точного часу скорочень матки в порожнину матки вводиться катетер для вимірювання внутрішньоматкового тиску.

Зазвичай зовнішній та внутрішній моніторинг однаково надійні. Зовнішні пристрої використовуються для жінок із нормальними пологами; внутрішні методи застосовуються, коли зовнішній моніторинг не дає достатньої інформації про стан плода або інтенсивність скорочень матки (наприклад, якщо зовнішній пристрій працює неправильно).

Були розроблені та використовуються переважно в дослідженнях інші методи моніторингу стану плода, зокрема фетальна пульсоксиметрія та аналіз сегмента ST і T-зубця плода під час пологів (перевірка ЕКГ плода щодо підйому або депресії сегмента ST).